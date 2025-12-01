Son 43 perfiles los que aspiran a la FGR; destaca Ernestina Godoy y ausencia de Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar, ex presidente de la Corte, no aparece en la lista de 43 candidatos a la FGR (Toma de pantalla)

El proceso para elegir a la o el próximo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue su curso y la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) difundió este lunes la lista de 43 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública para ocupar ese cargo.

Entre ellas, la figura que destaca como la más fuerte para encabezar la institución es Ernestina Godoy Ramos, exfiscal de la Ciudad de México, ex consejera jurídica del Ejecutivo, y una de las juristas más cercanas al proyecto de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con el documento difundido por la Jucopo, Godoy aparece en el folio 185 como una de las aspirantes que avanzan a la siguiente etapa del proceso, donde el Senado deberá seleccionar una lista de 10 aspirantes, que será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para que a su vez la mandataria devuelva al Senado una terna.

La presencia de Godoy en la lista no pasó desapercibida, pues su nombre se ha mantenido como uno de los más fuertes para ocupar ese cargo, sobre todo luego de que en la actualidad es la encargada del despacho tras la renuncia de Gertz Manero.

Su trayectoria como fiscal capitalina, además de su papel como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México durante la primera legislatura de la 4T, la posicionan como una de las aspirantes con mayor respaldo político.

Destaca la ausencia de Arturo Zaldívar, exministro de la Corte y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, así como Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y antes procurador fiscal, quienes eran otros de los nombres fuertes que se mencionaban para ese cargo.

En cambio aparecen nombres como el del ex Subsecretario de Gobierno de la Secretaria de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, el diputado de Morena, Hamnlet García Almaguer.

De la terna que envíe la presidenta Sheinbaum, el Senado tendrá que elegir por mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de lo senadores presentes en el pleno, a la o el próximo Fiscal general de la República que sustituirá a Alejandro Gertz Manero tras su renuncia al cargo el pasado jueves.

Será este martes cuando la junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado revise los expedientes de las y los candidatos a ocupar la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado jueves e integrar la lista de 10 perfiles que enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que la Jucopo apruebe la lista de 10 perfiles, ésta será sometida al Pleno del Senado para que en caso de aprobarse sea enviada a la Presidenta Sheinbaum, quien tendrá máximo 20 días para enviar a la Cámara Alta una terna a partir de esa lista que le fue enviada.