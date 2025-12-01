Transición en Fiscalía tras la salida de Gertz Manero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este lunes el cierre de un ciclo en la Fiscalía General de la República (FGR) con la salida de Alejandro Gertz Manero de su cargo como fiscal general. De acuerdo con sus declaraciones, se trató de una decisión acordada entre ambas partes y no de una ruptura o un proceso forzado. Con ello, se abre paso a una nueva etapa en la institución encargada de la procuración de justicia en el país.

Durante la conferencia matutina, la presidenta explicó que tanto ella como Gertz Manero coincidieron en que un periodo había terminado y que era momento de dar paso a un relevo. Reconoció públicamente el trabajo realizado por el fiscal a lo largo de su gestión y aseguró que el cambio se dará de manera respetuosa y ordenada.

“Yo pienso que cumplió un periodo y ahora inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero”, expresó. Asimismo, informó que el exfiscal aceptó asumir un cargo diplomático en una embajada mexicana, aunque no detalló cuál será su nuevo destino en concreto.

A lo largo de la conferencia, se le preguntó a la presidenta si había identificado resistencia por parte de Gertz Manero para dejar el cargo. En respuesta, aseguró que no existió ningún conflicto ni presiones para concretar la transición. Subrayó que el exfiscal aceptó voluntariamente el cambio, lo que permitió avanzar con el proceso sin tensiones ni complicaciones.

“No, él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa. Ahora corresponde continuar con el procedimiento del Senado y reconocer su trabajo”, señaló.

Ante cuestionamientos sobre si la salida del fiscal obedecía a una “causa grave”, como lo establece la ley para justificar la remoción de un titular de la FGR, el presidente reiteró que no se trataba de un caso de ese tipo. Destacó que el punto central es el cierre de un ciclo cumplido y la disposición del exfiscal para dar paso a una transición institucional.

Mientras tanto, Ernestina Godoy fue designada como fiscal interina. Su encargo permanecerá vigente en lo que el Senado de la República lleva a cabo el proceso correspondiente para definir a la persona que ocupará el puesto de manera formal.

El Ejecutivo federal afirmó que respetará el procedimiento legislativo y que su papel será acompañar la transición de manera institucional. Enfatizó que esta etapa representa la oportunidad de fortalecer el trabajo de la Fiscalía y dar continuidad a los esfuerzos en materia de procuración de justicia.

El Gobierno de México da inicio a un proceso de renovación en uno de los órganos clave del sistema de justicia del país. La salida de Gertz Manero marca el final de un periodo que inició en 2019, cuando se convirtió en el primer fiscal general tras la transformación de la antigua Procuraduría General de la República.