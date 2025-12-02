Busca gobierno federal garantizar aprobación de Ley general de Aguas; cabildea titular de Conagua en Senado

Alistan aprobación de Nueva Ley General de Aguas en Cámara de Diputados y Senado antes de que termine el periodo ordinario de sesiones a mediados de diciembre (PXHERE)

En medio de la polémica, bloqueos a carreteras y movilizaciones que reactivaron los agricultores y productores en las últimas horas, el gobierno federal busca garantizar la aprobación de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, una vez que la Cámara de Diputados envíe ambas minutas al Senado antes de que termine este periodo ordinario de sesiones la próxima semana .

Para ello, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, se reunió este martes con senadoras y senadores de Morena para instruirles que avalen sin realizar modificaciones, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, una vez esas minutas lleguen a la Cámara Alta.

La intención del gobierno federal, expuso, es que el nuevo marco jurídico quede aprobado antes del cierre legislativo de diciembre, a fin de avanzar en la reorganización institucional y normativa que implicará la nueva Ley General de Aguas.

A pesar de los reclamos, bloqueos a carreteras y movilizaciones de los productores y agricultores en varios estados de la República, se espera que la Cámara de Diputados apruebe este jueves la y la nueva Ley General de Aguas, que ha generado gran polémica.

De acuerdo con legisladores presentes, el titular de la Conagua, pidió a la bancada oficialista respaldar íntegramente el proyecto que será turnado por San Lázaro, bajo el argumento de que en la Cámara de Diputados “ya se trabajó y se construyeron consensos suficientes”, tanto con grupos parlamentarios como con actores externos involucrados en la gestión del agua.

El titular de Conagua les explicó que el paquete legislativo fue resultado de negociaciones amplias y reuniones técnicas que, dijo, permitieron incorporar planteamientos de usuarios, organizaciones civiles, autoridades locales y especialistas en materia hídrica; por lo que insistió en que cualquier cambio desde el Senado podría “romper los acuerdos alcanzados”.

Morales López pidió a los senadores de Morena preparar un proceso legislativo ágil para que las reformas se aprueben la próxima semana, plazo en el que se prevé concluya el actual periodo ordinario de sesiones.