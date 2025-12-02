Pensión Mujeres Bienestar: días de registro en diciembre Se abre registro para la Pensión Mujeres Bienestar, conoce cuáles son las fechas importantes FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

El Gobierno de México ha abierto la convocatoria para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar; conoce cuáles son las fechas en las que tendrás que asistir a registrarte.

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo que ofrece el Gobierno de México como parte de los Programas del Bienestar para las mujeres de entre 60 y 64 años con el objetivo de mejorar la autonomía económica de la población de las mujeres adultas.

Como beneficiaria de este apoyo económico, podrás recibir de manera bimestral $3,000 pesos mexicanos, los cuales se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar que te entregan después de tu registro.

El periodo de registro abre cada cierto tiempo y el último del año se encuentra abierto en estos momentos; conoce hasta cuándo podrás registrarte si te interesa ser beneficiaria de este programa.

¿Cuál es la fecha de registro para la Pensión Mujeres Bienestar?

Del 1 al 13 de diciembre estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, aunque cabe mencionar que solo se podrá hacer en unos días específicos de acuerdo con la primera letra de tu apellido.

Estos son los días de registro según la inicial de tu primer apellido:

Letras A, B, C: Los días lunes 1 y 8 de diciembre

Los días lunes 1 y 8 de diciembre Letras D, E, F, G, H: Los días martes 2 y 9 de diciembre

Los días martes 2 y 9 de diciembre Letras I, J, K, L, M: Los días miércoles 3 y 10 de diciembre

Los días miércoles 3 y 10 de diciembre Letras N, Ñ, O, P, Q, R: Los días jueves 4 y 11 de diciembre.

Los días jueves 4 y 11 de diciembre. Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Los días viernes 5 y 12 de diciembre

Si no pudiste inscribirte en alguno de los días señalados, podrás hacerlo en el sábado 6 y 13 de diciembre, pues estará abierto para todas las letras.

Recuerda que para realizar el registro deberás acudir a tu módulo más cercano y entregar los documentos correspondientes.

Requisitos para registrarse para la Pensión Mujeres Bienestar

Al momento de registrarte, estos son los documentos que necesitarás entregar en el módulo de tu localidad en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial).

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Aparte de estos documentos, cabe mencionar que para ser beneficiaria, como requisito mínimo deberás tener entre 60 y 64 años de edad, ser de nacionalidad mexicana y residir en la República Mexicana.