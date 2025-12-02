Presentan ‘La corrupción en México’, en la FIL Guadalajara

Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Benjamín Chaires)

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se presentó el libro “La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX”, obra publicada por la UNAM y El Colegio de México en la que colaboran especialistas en historia, derecho y ciencias sociales para analizar cómo dicho fenómeno.

Durante la presentación, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas y el historiador Javier Garciadiego charlaron sobre el contenido del libro y pasajes histórico sociales que se presentaron durante los años de la lucha por la Revolución mexicana.

“Los historiadores sabemos que, en la Revolución, Madero fue por la democracia; Emiliano Zapata iba por las tierras; Pancho Villa por un nacionalismo popular (…) y los revolucionarios de clase media sonorenses por el poder y, sin ambages por el dinero, ellos no lo veían como pecado…era una posibilidad”, aseguró el historiador.

Además, indicó que los casos que estudian los autores muestran que la sola existencia de leyes contra de la corrupción no es suficiente para acabar con esta; que no se obtienen triunfos solo con discursos moralizantes y que los gobiernos más revolucionarios suelen ser los más moralistas, pero no dan resultados prácticos.

Por su parte, el rector de la UNAM afirmó que la mejor forma de avanzar hacia la erradicación del fenómeno de la corrupción es conocerlo, documentarlo, rastrear sus raíces y entender a qué se debe su persistencia, a fin de encontrar soluciones para erradicarlo.

Algunos de los 15 capítulos de la obra publicada por la UNAM y El Colegio de México son: “La Comisión Monetaria tras bambalinas. Una aproximación a la corrupción en la Secretaría de Hacienda durante la Revolución y la posrevolución temprana (1916-1940)”; “Las prebendas de los militares. Los casos de Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro Domínguez y Abelardo L. Rodríguez (1910-1940)”.

También: “Administrando la corrupción. El manicomio La Castañeda como botín, Ciudad de México, 1910-1968”; “Mercaderes en el templo de la justicia” Corrupción judicial en la ciudad de México (siglo XX)”; “La “calamidad de la mordida” Corrupción y “centros de vicio” en la Ciudad de México, 1920-1950”.

En su participación, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Elisa Speckman Guerra y quien coordinadora de la obra junto con el investigador de El Colmex, Pablo Yankelevich, explicó que el concepto de corrupción abordado en los diversos capítulos es muy amplio, se refiere a cualquier beneficio obtenido por un servidor público.

Señaló que en el siglo XX, la corrupción fue invadiendo la cotideneidad, hasta hasta que privó la impunidad, y aunque de ella se pueden obtener algunos beneficios funcionales, tiene altos costos: “se violan derechos humanos, no se prestan los servicios que deben de prestarse; impera la desigualdad en el trato, hay desgaste institucional y, sobre todo, hay una enorme debilidad estatal”, expresó.