Profeco inaugura módulo de atención en Celaya

El día de hoy, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inauguró un módulo de atención en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz y el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez fueron los encargados de cortar el listón.

En el módulo se brindan asesoría, orientación y apoyo para temas relacionados a la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras. Asimismo se recibirán quejas que serán atendidas en la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Miguel Hidalgo, en el municipio de Irapuato.

De igual manera, las personas tendrán apoyo en las conciliaciones con el objetivo de lograr la mediación con los proveedores. Lo que facilitara las audiencias programadas por la Odeco.

El horario de atención del modulo será de 8:30 a 15:30 horas, el procurador destacó que se trata del primer módulo que se abre durante esta administración.

En compañía de la directora general de Oficinas de Defensa del Consumidor Rocío Rubio Hermosillo y de Francisco Javier Chico Goerne Cobián,el director de la Odeco Zona Miguel Hidalgo, Escalante Ruiz comentó que la defensa de las personas consumidoras es una forma de defender la dignidad de la ciudadanía. Garantizando así que nadie se sienta indefenso a causa de prácticas comerciales abusivas o engañosas.

“Defender a las personas consumidoras es defender la dignidad de la ciudadanía. Es garantizar que nadie se sienta indefenso ante prácticas comerciales abusivas o engañosas”.

La confianza entre la población y las empresas, es importante para defender a las y los consumidores. En el módulo se actuará como mediadores, educadores y defensores.

“El módulo es la promesa de un futuro donde la transparencia es la norma, y no la excepción. Un futuro donde las personas consumidoras estén empoderadas, donde la competencia sea justa, y donde la confianza se gane y se mantenga día tras día”.