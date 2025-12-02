Respaldan propuesta sobre aguas nacionales

Organizaciones de los sectores agrícola e industrial manifestaron su respaldo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y a la que se expida la Ley General de Aguas impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En comunicados por separado, las agrupaciones coincidieron en que el nuevo marco jurídico fortalecerá el derecho humano al agua, la certeza jurídica y la gestión eficiente del recurso.

La Concamin destacó que el dictamen incorpora las preocupaciones de múltiples sectores y dota al país de un marco jurídico moderno orientado a garantizar el derecho humano al agua, la protección de cuencas, la competitividad y la seguridad hídrica.

El Consejo Nacional Agropecuario destacó la apertura del Gobierno de México y afirmó que la propuesta oficial está orientada a salvaguardar el derecho humano al agua y a la alimentación, fortalecer la certeza jurídica y promover una gestión hídrica eficiente fueron consideradas.

La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) reconoció la integración de sus aportaciones técnicas en el dictamen, particularmente en materia de transparencia, medición de volúmenes y fortalecimiento institucional.

La Asociación Nacional de Usuarios de Riego y la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa reconocieron igualmente el proceso vivido para llegar a la iniciativa, así como la atención brindada por la Comisión Nacional del Agua.

El Consejo Consultivo del Agua reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum Pardo al colocar este tema al centro de la agenda nacional y subrayó que sus aportaciones técnicas fueron integradas en el dictamen tras su participación en las audiencias públicas.