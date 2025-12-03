Circula un video editado de Zoé Robledo; “es falso”, afirma el director general del IMSS

Un video del director general del IMSS, Zoé Robledo, desató una intensa discusión en redes sociales luego de que se difundiera un fragmento en el que afirma que “la solución” al desabasto de medicamentos “es no enfermarnos”. La frase, tomada de una intervención reciente, generó numerosas críticas y reacciones encontradas entre usuarios.

Antes de esa declaración, Robledo había destacado que el IMSS mantiene un 97% de surtimiento en medicamentos y que, en caso de enfermedad, la institución cuenta con los insumos necesarios para atender a la población. De acuerdo con el funcionario, el fragmento viral fue editado y no refleja el contexto real de su mensaje.

Zoé Robledo acusa edición malintencionada del video

El director del IMSS aseguró que el video difundido es “falso” y que sus palabras buscaban subrayar la importancia de la prevención y los hábitos saludables para reducir enfermedades y, con ello, la demanda de medicamentos. Sin embargo, la edición del material provocó interpretaciones distintas que alimentaron la controversia.

Circula en las redes sociales un video en donde se me atribuyen unas declaraciones.



🚨¡Es falso!🚨



El video completo es de una entrevista que di en Chiapas: el fragmento que difunden está editado y fuera de contexto.



Aquí les cuento lo que realmente dije👇🏼 pic.twitter.com/ssgF3psw4K — Zoé Robledo (@zoerobledo) December 3, 2025

Mientras algunos usuarios defendieron que el comentario apuntaba a promover la cultura de la prevención, otros señalaron que la frase evidencia una “falta de sensibilidad” ante los constantes reportes de desabasto. Las reacciones divididas mantienen el tema en tendencia.

Robledo reiteró que la institución trabaja para garantizar el abasto y llamó a no difundir información manipulada que pueda generar confusión entre la población.