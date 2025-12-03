El Edomex fortalece la seguridad en carriles confinados y ciclovías a través de infracciones inteligentes

Con el objetivo de reducir siniestros viales, proteger la integridad de ciclistas y usuarios ddel transporte público, el Estado de México fortaleció su Reglamento de Tránsito, que ya se encuentra en vigor.

Con nuevas medidas, se fortalece la seguridad en carriles confinados y ciclovías, mediante la aplicación de infracciones inteligentes.

El nuevo ordenamiento define de manera precisa lo que considera como “invasión”: circular, cruzar, girar, detenerse, estacionarse, realizar ascenso o descenso de personas, carga o descarga de bienes o efectuar maniobras dentro de espacios exclusivos para el transporte público, ciclistas y vehículos no motorizados.

En los carriles destinados al paso del Mexibús, las infracciones son detectadas mediante medios tecnológicos automatizados, como cámaras o sistemas de reconocimiento de placas, los cuales operarán únicamente en las zonas establecidas y bajo supervisión de la Secretaría de Seguridad, dichas ubicaciones pueden ser consultadas en:https://sseguridad.edomex.gob.mx/sites/sseguridad.edomex.gob.mx/files/files/policia-estatal/infracciones-transito/equipos-tecnologicos.pdf.

Por su parte, en las ciclovías, la detección de infracciones se realizará con dispositivos manuales (hand held), utilizados por mujeres agentes de tránsito estatales o municipales, estas últimas que estén facultadas, para garantizar el cumplimiento de la norma sin afectar la movilidad cotidiana.

El pago de sanciones contará con un descuento del 50 por ciento dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que la infracción haya sido emitida o notificada.