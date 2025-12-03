Modelo aduanero 2026 inició en Veracruz", revela Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Revisión minuciosa de carga en aduana del AIFA (Jennifer Garlem)

Con la reciente inauguración de la ampliación de la Aduana de Veracruz, México muestra el primer ejemplo plenamente operativo de cómo funcionará el nuevo estándar de control, trazabilidad y eficiencia que establece la Ley Aduanera 2026. La obra convierte al recinto en un punto de referencia nacional para el comercio exterior y para la modernización en curso del sistema aduanero.

Para el director general de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, Veracruz representa una demostración práctica de la reforma. “La nueva ley demandará trazabilidad total, mayor supervisión tecnológica y procesos más ordenados. Veracruz ya opera bajo esos parámetros y confirma que es posible modernizar sin frenar la actividad económica”, señaló.

La ampliación llevó la superficie del recinto de 12 a 41 hectáreas y la construcción de 9 mil 203 a más de 35 mil metros cuadrados. Esta expansión se acompaña de un aumento de 22 a 43 equipos de revisión no intrusiva, de seis a 21 binomios caninos y de 22 posiciones automatizadas de selección, además de 134 andenes de reconocimiento y una unidad de toma de muestras; además se pondrá en marcha de un laboratorio regional y un laboratorio móvil para identificación científica de mercancías.

Según la Agencia Nacional de Aduanas de México con esta infraestructura la aduana reducirá 50 por ciento los tiempos de despacho y elevará su capacidad de 2 mil a 3 mil operaciones diarias. Estos elementos se alinean directamente con las obligaciones de la Ley Aduanera 2026: videovigilancia permanente, inventarios electrónicos, registros digitalizados y mayor responsabilidad para agentes aduanales, importadores y exportadores.

“La nueva legislación refuerza la fiscalización y al mismo tiempo da claridad a todos los actores. Veracruz demuestra que un modelo más supervisado y más tecnológico también puede ser más eficiente”, explicó Márquez Hernández.

La ampliación se integra en una agenda nacional que busca profesionalizar al sistema aduanero y robustecer la colaboración con el sector privado. Iniciativas como IMPULSAA México —impulsada por el sector aduanal y respaldada técnicamente por la ANAM— buscan que el país transite hacia servicios aduaneros más técnicos, transparentes y digitales. En este entorno, Veracruz funcionará como referencia de implementación.

La ampliación de Veracruz no solo es una obra emblemática. Es el inicio visible del modelo que la nueva Ley Aduanera demanda para todas las aduanas en México”, concluyó Alex Tonatiuh Márquez Hernández.