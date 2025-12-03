No se fabricarán culpables, ni habrá persecución política pero tampoco impunidad: Ernestina Godoy ante senadores

Ernestina Godoy Ernestina Godoy Ramos, durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado de la República en la que compareció ante el pleno previo a la votación de la terna integrada también por Maribel Bojórquez Beltrán y Luz María Zarza Delgado, para ocupar el cargo a la Fiscalía General de la República. (Mario Jasso)

Al comparecer ante el pleno del Senado, la candidata a la FGR Ernestina Godoy advirtió que durante su eventual gestión al frente de esa institución se impulsará un rediseño “profundo “de la justicia donde no se fabricarán culpables ni habrá persecución política pero tampoco impunidad.

Dijo que no se acusará a nadie de manera injusta pero quien haya cometido un delito será perseguido, investigado y procesado.

“Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado. Y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado. Pero también manifestar, no se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”.

Reiteró que no habrá espacio para “venganzas políticas” ni para “pactos de silencio”.

📷 Ante senadoras y senadores comparece la terna de candidatas a titular de la Fiscalía General de la República. pic.twitter.com/TdmEyZwrns — Senado de México (@senadomexicano) December 3, 2025

“La justicia no se negocia”, advirtió entre aplausos de los senadores sobre todo los oficialistas

Por ello se comprometió a defender los intereses de la nación con investigaciones sólidas y transparentes sin persecuciones políticas.

Recalcó que la FGR no puede ser fuente de ilegalidades por lo cual habrá cero tolerancia a la tortura y se combatirá a fondo los actos de corrupción interna.

Godoy fue cuestionada por los senadores de oposición sobre la autonomía que tendrá de la presidenta Claudia Sheinbaum, la estrategia que pondrá en marcha para combatir la inseguridad en el país ente otras preguntas.

En ese sentido, la actual encargada del despacho en la FGR, aseveró que “una Fiscalía que investiga todo no investiga nada”, por lo cual impulsará un rediseño profundo de la justicia en México donde se fortalecerán las capacidades técnicas- jurídicas de la dependencia para dar resultados.

La ex consejera jurídica de la Presidencia de la República, recalcó que se requiere una fiscalía de puertas abiertas así como recuperar la confianza ciudadana en la procuración de justicia y combate a la corrupción.

En ese contexto anunció que en su gestión se instalarán consejos ciudadanos para revertir la percepción de opacidad en la FGR.

La sociedad—agregó—no quiere una FGR distante ni opaca.

“Quiere una que investigue y sancione la corrupción interna y que acompañe a las víctimas”, estableció

Recalcó que el verdadero reto es reconstruir la confianza ciudadana con base en transparencia y resultados.