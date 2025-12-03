Reformas por agua es contra acaparadores de concesiones, advierte Monreal

cdmx — El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que reformas al tema del agua es contra los acaparadores, contra aquellos que han hecho uso distinto por el que se les otorgó una concesión.

Monreal Ávila criticó a la oposición por verter opiniones engañosas y buscar confundir a los productores del campo.

“A los que no vamos a respetar es a los acaparadores, a los que tienen concentradas muchas concesiones. No se va a tolerar la venta de permisos, títulos de concesión; no se va a tolerar la venta del agua; no se va a tolerar que el agua se use para fines distintos que la concesión tiene.

Entonces, que no se deje sorprender la gente del campo, estamos actuando de buena fe, provenimos de ahí, y les aseguro que no habrá una sola disposición que los afecte”, puntualizó el líder parlamentario.

El coordinador de los diputados morenistas aseguró que la intención del gobierno es garantizar el derecho, el acceso de este recurso a toda la población.

“Lo que queremos es preservar el derecho humano al agua, y lo que queremos es que las comunidades, poblaciones urbanas que no tienen agua tengan prioridad de hacer uso del agua. Y lo que queremos es que haya orden en las concesiones, que actualmente es un verdadero desorden y que ha sido una corrupción de donde han obtenido grandes cantidades de recursos despachos de abogados, exfuncionarios, funcionarios, y ya lo demostraremos”, advirtió Ricardo Monreal.