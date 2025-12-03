Sheinbaum irá al sorteo del Mundial 2026 en Washington, pero no al partido inaugural

Claudia Sheinbaum irá al sorteo del Mundial 2026 El sorteo del 5 de diciembre será uno de los actos previos más relevantes para la organización del Mundial 2026, que tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum comentara que no asistiría al partido inaugural del mundial el próximo 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca (ahora llamado Banorte); ahora, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, confirmó que asistirá este 5 de diciembre al sorteo del Mundial FIFA 2026 en Washington, un encuentro en el que también estarán presentes el mandatario estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Participación de México en el sorteo

Sheinbaum detalló que su intervención será abrir la “pelotita” donde está ubicado México, que encabezará el Grupo A por ser país anfitrión. Con ello, la Selección Mexicana tiene asignado el partido inaugural del 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

La FIFA también definió que Canadá liderará el Grupo C y Estados Unidos el Grupo D.

Encuentro breve entre los mandatarios de EU, Canadá y México ¿se hará una reunión formal?

La mandataria adelantó que será un viaje breve y que existe la posibilidad de coincidir con Trump, aunque cualquier acercamiento sería únicamente informativo y de corta duración.

Aunque no existe una reunión formal pactada, la presencia de los tres líderes norteamericanos enviará un mensaje de continuidad en la cooperación regional y en la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

¿A quién le regalará Sheinbaum su boleto al partido inaugural del mundial 2026?

La presidente, recordó que decidió regalar su boleto a una niña de escasos recursos, como una forma de brindar acceso a alguien que difícilmente podría vivir una experiencia de esa magnitud.

Recalcó que esta decisión la tomó hace tiempo, convencida de que asistir a un evento así puede marcar la vida de una persona que no cuenta con los medios económicos para hacerlo. “Es la oportunidad para quien no la tiene, y eso transforma vidas”, dijo.

El sorteo del 5 de diciembre será uno de los actos previos más relevantes para la organización del Mundial 2026, que tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Al día siguiente se definirá el calendario completo y la asignación final de estadios para los 48 países que disputarán la justa mundialista.