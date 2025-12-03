SuperISSSTE y Banco del Bienestar lanzan campaña de Descuento Navideño

Descuentos del 10% en tiendas SuperISSSTE Las tiendas del ISSSTE anunció descuentos de 10% a beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal durante la presente temporada navideña, a quienes paguen con las tarjetas del Banco del Bienestar

Las tiendas SuperISSSTE y el Banco del Bienestar anunciaron descuentos navideños en beneficio de todas aquellas personas que reciben apoyos del gobierno federal: pensiones para adultos mayores, con discapacidad, becarios de educación básica, media superior y superior, programas Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Bienpesca y Mejoramiento de Vivienda, entre otros.

Los beneficios estarán vigentes a partir del pasado 1º de diciembre, al 9 de enero de 2026, en todas las sucursales de la red nacional de SuperISSSTE, con más de 5 mil productos participantes.

Esta Campaña de Descuento Navideño, brindará hasta 10% de descuento al pagar con la Tarjeta del Banco del Bienestar, al pagar en todas las sucursales de la red nacional de SuperISSSTE, en un esfuerzo del Gobierno de México por garantizar precios justos y facilitar el acceso a productos esenciales para la población.

En esta campaña también se integra beneficios adicionales para trabajadores del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México, ya que durante la presente temporada decembrina las Tiendas SuperISSSTE recibirán los Vales de Fin de Año y aplicará 10%.

Aunado a lo anterior, se incorporaron opciones de pago a meses sin intereses, y se mantienen los descuentos permanentes que ofrece SuperISSSTE: 5% con la tarjeta “Sólo Para Ti”, 10% para personas adultas mayores con credencial del INAPAM, y 10% para jubilados del ISSSTE, lo cual brinda más alternativas de ahorro durante las compras, con lo que se consolida una política de consumo accesible que permite a derechohabientes y población en general hacer rendir mejor sus recursos durante esta temporada decembrina.