Avanzan obras de los trenes de pasajeros al norte

Avanza obras de los trenes de pasajeros al norte

Durante la conferencia mañanera de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum estuvo compañada de Andrés Lajous, Titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina para presentar resultados de los avances de las obras de trenes de pasajeros.

En las rutas Saltillo-Nuevo Laredo, Ciudad de México-Pachuca, y Ciudad de México-Querétaro-Irapuato, se encuentran en la Fase uno de avance donde se está evaluado a los proveedores del combustible diésel-eléctrico que son necesarios para que estas rutas alcancen entre 160 y 200 km/h.

En el tramo Saltillo-Nuevo Laredo ya se concluyó la ingeniería básica y continúan las licitaciones para las estaciones; se está trabajando con el gobierno de Nuevo León para conectar la estación en Monterey con el metro.

El avance en el Ciudad de México-Pachuca es uno de los más avanzados; una parte de la contrucción se encuentra a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena, que incluye cuatro viaductos ferroviarios elevados y paraderos comoJaltocan, Tizayuca y Pachuca.

Los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo, y el Mazatlán-Los Mochis continua avanzando en la ingeniería básica de la fase dos