Fundación IMSS mantiene campaña para regalar juguetes en áreas pedíatricas

Saúl Guadarrama, Fundación IMSS Saúl Guadarrama, titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS, invitó a participar en la campaña campaña “Dona un juguete, Regala una sonrisa”, para regalarlos en Navidad y Día de Reyes, en áreas pediátricas de hospitales del IMSS

Para todas aquellas personas de buen corazón, que quieran regalar una sonrisa a un niño o niña esta próxima Navidad, o el “Día de Reyes”, todavía están a tiempo de participar en la campaña “Dona un juguete, Regala una sonrisa”, de Fundación IMSS.

El objetivo es juntar el mayor número posible de juguetes antes del próximo 19 de diciembre –cuando concluye la colecta de juguetes-, para entregarlos en áreas de pediatría de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de Fundación IMSS, los próximos 25 de diciembre y el 6 de enero.

Los obsequios se reciben de lunes a viernes, en las oficinas de Fundación IMSS ubicadas en Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, en la Ciudad de México y los mismos serán entregados gracias al apoyo de personas voluntarias, aliados estratégicos y Trabajo Social, en Navidad y el Día de Reyes.

Fundación IMSS pide regalar sonrisas A través de voluntarios, Fundación IMSS se alista para entregar juguetes didácticos donados y mensajes de amor y esperanza a niños que se mantienen en atención médica, áreas pediátricas de hospitales del IMSS en todo el país este 25 de diciembre y el próximo 6 de enero

Es importante mencionar que a través de la campaña “Dona un juguete, Regala una sonrisa”, en poco más de 10 años Fundación IMSS ha entregado más de 13 mil 500 juguetes a niñas y niños de todo el país, que se encuentran internados en áreas pediátricas en hospitales del Seguro Social.

En este sentido, Saúl Guadarrama, titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS, invitó a toda la población a sumarse a este esfuerzo y acudir a Fundación IMSS con un juguete didáctico para niñas y niños de cualquier edad.

la recepción de donativos son de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas, en las oficinas ubicadas centrales del IMSS, sobre Paseo de la Reforma No. 476 en el mezanine poniente.

Resaltó que por seguridad no se pueden aceptar juguetes bélicos, que requieran baterías, peluches ni pelotas; “entre más obsequios donen este año, vamos a poder llegar a más niñas y niños, les pedimos que piensen qué les hubiera gustado recibir en su infancia y así poder compartirlo con niñas y niños que están en hospitalización”.

Guadarrama Ruiz indicó que, junto con el regalo, se invita a las y los donantes a escribir una tarjeta con un mensaje propositivo y palabras de aliento y motivación en estas fechas especiales que permitirán hacer de su estancia hospitalaria una experiencia más positiva.

Para quienes no puedan acudir a las oficinas de Reforma y desean participar en la campaña, pueden realizar un donativo económico que permitirá la adquisición de juguetes mediante una transferencia a la cuenta de BBVA con el número 0121 8000 1120 310516 a nombre de Fundación IMSS.

“La campaña Dona un juguete, Regala una sonrisa es una manera en que podemos compartir mensajes positivos con las niñas y niños, transmitirles nuestro apoyo y que también cuentan con persona que estamos fuera del hospital, además de transmitirles valores, emociones, cariño y amor”, subrayó.