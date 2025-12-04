Luis Brossier será el nuevo nuevo director general de Citi México

Luis Brossier

Citi México anunció que apartir del 1 de marzo de 2026, Luis Brossier asumirá como su nuevo director general, nombramiento sujeto a aprobaciones legales y regulatorias.

Luis Brossier se encagará de reportar resultados locales a Julio Figueroa, director de Citi América Latina. Es este nuevo cargo, Luis será responsable de la ejecución de la estrategia de Citi en el país, con el objetivo de maximizar las oportunidades de negocio con clientes en México, en todos los productos y subproductos, tanto a nivel local como internacional.

De igual forma, se enfocará en fortalecer la posición de Citi como el principal socio bancario para sus clientes, fomentar relaciones exitosas en todos los niveles de la organización y proteger y mejorar la reputación de Citi en el país.

Durante una década, Brossier estuvo en cargos en banca de inversión, donde contribuyó a importantes operaciones de fusiones y adquisiciones y captación de capital, y tuvo responsabilidades más amplias en toda América Latina.

“El liderazgo de Luis, combinado con su profundo conocimiento de este mercado, será fundamental para mejorar nuestras relaciones con los clientes y garantizar que sigamos ofreciendo un valor excepcional y contribuciones impactantes a su éxito”, señaló Julio Figueroa, responsable de América Latina de Citi.