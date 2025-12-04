Otro miembro de la 4T sin visa: alcalde de San Felipe revela que EU le retiró su permiso

José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, le retiran la Visa de turista Fue notificado de la revocación en pleno trámite migratorio y que desconoce por completo la razón detrás de la medida.

El alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, confirmó que las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa de turista al momento de solicitar un permiso para cruzar la frontera el pasado 2 de diciembre, sumándose a la lista de figuras de la 4T en Baja California que han enfrentado la misma situación en lo que va del año.

El funcionario aseguró que no existe hasta ahora una explicación oficial que aclare la decisión.

Razón insuficiente para quitarle la visa de turista

En un mensaje dirigido a la comunidad, Dagnino explicó que fue notificado de la revocación en pleno trámite migratorio y que desconoce por completo la razón detrás de la medida.

Señaló que ya inició una investigación para conocer el origen de la decisión y proceder según los canales diplomáticos correspondientes.

El alcalde reconoció que el tema puede generar dudas entre la ciudadanía, pero reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, además, recalcó que este incidente no interfiere con sus actividades oficiales ni con los proyectos que su administración mantiene en curso para San Felipe.

¿A qué otros políticos se les ha quitado la visa en 2025?

La revocación a Dagnino se suma a varios casos ocurridos este mismo año en Baja California, donde también han perdido su visa:

Marina del Pilar Ávila Olmeda , gobernadora del estado

, gobernadora del estado Carlos Torres Torres , funcionario estatal

, funcionario estatal Luis Samuel Guerrero Delgado , esposo de la alcaldesa de Mexicali

, esposo de la alcaldesa de Mexicali Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito y diputada federal

Aunque ninguno ha recibido información precisa sobre los motivos, todos han reportado circunstancias similares al momento de intentar ingresar a territorio estadounidense.

Alcalde asegura continuidad en sus labores

Dagnino insistió en que su responsabilidad al frente del municipio sigue intacta. Afirmó que continuará trabajando “con la misma dedicación y cercanía” y que mantendrá informada a la población en cuanto exista una notificación oficial sobre su caso.