Beca Benito Juárez: ¿Qué letras cobran este viernes 5 de diciembre?

Registro Beca Benito Juárez 2024: Crear cuenta Llave MX Crédito: Especial

El programa de la Beca Benito Juárez sigue siendo una herramienta fundamental para apoyar a los estudiantes en México que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Esta beca, dirigida a los jóvenes de nivel medio superior y superior, busca garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo, evitando que abandonen sus estudios por razones económicas.

¿Qué letras cobran la Beca Benito Juárez este 5 de diciembre?

Este viernes 5 de diciembre de 2025, los beneficiarios cuya primera letra del apellido comienza con C (como Cruz, Castro, Cabrera, Castillo, entre otros) recibirán el depósito correspondiente al ciclo bimestral.

Este pago es parte del calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el cual regula las fechas y letras de pago para los estudiantes de preparatoria y universidad en instituciones públicas.

¿De cuánto es el monto de pago?

El monto de la beca se mantiene estable para este bimestre, con 1,900 pesos bimestrales para los estudiantes de nivel medio superior (preparatoria o bachillerato), y 5 mil 800 pesos bimestrales para los estudiantes de nivel superior (universidad). Los beneficiarios deberán asegurarse de verificar el estado de su tarjeta del Banco del Bienestar para recibir el depósito correspondiente.

¿Dónde puedo consultar el pago?

Es importante que los estudiantes verifiquen el estado de su pago antes de acudir a los cajeros automáticos o sucursales. Los beneficiarios pueden consultar el estatus de su pago a través del portal de la Coordinación Nacional de Becas o mediante su aplicación móvil para asegurarse de que el depósito se haya realizado correctamente.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de diciembre 2025

El calendario de pagos continuará con las letras D, E, F el próximo lunes 8 de diciembre, y seguirán con otras letras durante las semanas siguientes hasta el 18 de diciembre. Es recomendable que los beneficiarios sigan el calendario de pagos para asegurarse de que su depósito se realice en la fecha correspondiente.

El calendario completo es el siguiente: