El triunfo de Fátima Bosch: un coctel de crimen y huachicol advierte la prensa alemana

El triunfo de Fátima Bosch: un cóctel de crimen y huachicol, advierte la prensa alemana El caso ya provocó la renuncia del fiscal general y abrió un frente incómodo para el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El 21 de noviembre, Tabasco vivió una celebración enorme, el gobierno estatal habilitó el Estadio Centenario para que la gente siguiera en vivo la final de Miss Universo desde Tailandia.

El ánimo estalló cuando Fátima Bosch, tabasqueña e hija de un funcionario de Pemex, fue coronada ganadora. Las felicitaciones llegaron desde la presidenta Claudia Sheinbaum y la propia petrolera.

Pero la alegría duró muy poco. Horas después comenzaron a circular denuncias y revelaciones que pusieron en tela de juicio la imagen y confiabilidad del certamen.

Fue precisamente DW, el principal medio público de Alemania, quien advirtió que lo que parecía un triunfo histórico estaba rodeado por un “coctel de crimen y huachicol” que involucra a empresarios, funcionarios, militares y cárteles.

¿Dónde comenzó la polémica de Fátima Bosch?

Días antes de la final, dos jueces renunciaron y uno de ellos, el músico franco-libanés Omar Harfouch, denunció en redes que la selección de finalistas tenía “un conflicto de intereses”.

Ese comentario abrió la puerta a nuevas indagaciones de la prensa de espectáculos, que apuntaron al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de la mitad de la franquicia Miss Universo y contratista importante de Pemex.

Investigaciones periodísticas previas ya lo habían vinculado con irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Luego se filtró que desde hace un año existe una orden de aprehensión en su contra por presuntamente dirigir una red de tráfico de drogas, armas y combustible (huachicol) entre México y Guatemala, el cual la Fiscalía General de la Republica detectó que parte de ese hidrocarburo terminó abasteciendo al Mexibús, el sistema de transporte público del Estado de México.

La filtración sobre la presunta red de huachicol alcanzó también a integrantes de la Fiscalía General de la República, lo que derivó en la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien debía permanecer en el cargo hasta 2028.

Analistas consultados por medios internacionales, entre ellos DW, señalan que el caso representa un desafío mayor para el gobierno de Sheinbaum.

María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción, explicó que no se trata de un episodio aislado, sino de la segunda red de tráfico de combustible descubierta en pocos meses, después del caso que involucró a la Marina.

Casar resumió así la gravedad del asunto:

El d año al erario supera los 500 mil millones de pesos .

. El crimen organizado mantiene nexos con instituciones públicas y figuras políticas .

. La estructura criminal requiere tecnología, logística e inteligencia que involucra actores públicos y privados.

Eduardo Bohórquez, representante de Transparencia Internacional en México, señaló que el tráfico de combustible opera como una red macrocriminal global.

No es corrupción menor, requiere mecanismos complejos para mover dinero, incluyendo el patrocinio de grandes eventos como Miss Universo.

Ambos especialistas coincidieron en que México debe reorientar su estrategia anticorrupción hacia la inteligencia financiera.

La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía y su posible coordinación con Seguridad Pública, encabezada por Omar García Harfuch, podría apuntar a esa ruta.

Sin embargo, Casar advirtió que eso no garantiza que se persigan delitos que alcancen a la clase política. Y Bohórquez recordó que, pese a que el expresidente López Obrador proclamó “el fin de la corrupción”, los escándalos no dejaron de surgir.

Lo que inició como una fiesta nacional terminó exponiendo, según la prensa alemana, un escenario donde belleza, negocios y crimen organizado confluyen de manera incómoda para el Estado mexicano.