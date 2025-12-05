Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿de cuánto será el pago tras el alza al salario mínimo? Con el aumento del salario mínimo, aumenta el pago para Jóvenes Construyendo el Futuro; conoce cuánto se les depositará para 2026 (Pexels y Gobierno de México)

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos confirmó el aumento del 13% al salario mínimo para el 2026 y con esto incrementa el pago mensual de Jóvenes Construyendo el Futuro.

En días anteriores, la presidenta de México Claudia Sheinbaum había dado a conocer el incremento del salario mínimo, el cual pasará a ser de $278.80 a $315.04 pesos mexicanos.

Este cambio se comenzará a efectuar a partir del 1 de enero del 2026, por lo que para el siguiente pago de Jóvenes Construyendo el Futuro ya podrás disfrutar de este aumento en tu pago si eres beneficiario.

¿De cuánto será el pago para Jóvenes Construyendo el Futuro en el 2026?

De acuerdo con lo publicado este viernes 5 de diciembre por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el pago mensual para 2026 de Jóvenes Construyendo el Futuro será de $9,582.57 pesos.

Este pago está destinado a todos los aprendices que están siendo capacitados en algún centro de trabajo suscrito al programa de bienestar social Jóvenes Construyendo el Futuro.

Tan solo en 2025, este programa cuenta con más de 3 millones de beneficiarios y para 2026 se espera una proyección de 500,000 jóvenes más.

El pasado 1.º de diciembre Jóvenes Construyendo el Futuro abrió su periodo de registro, por lo que si te interesa ser una de las personas que reciban el próximo año $9,582.57 pesos, aquí te contamos qué necesitas.

Requisitos para inscribirse en Jóvenes Construyendo el Futuro

Con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro podrás capacitarte hasta por 12 meses en un centro de trabajo, en el cual podrás obtener experiencia laboral y se te pagará mientras la obtienes. Además, tendrás seguro médico durante ese tiempo.

Para obtener estos beneficios, estos son los requisitos para inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar estudiando ni trabajando.

Contar con identificación oficial.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio.

Fotografía del aspirante.

Completar el registro en línea.

Jóvenes Construyendo el Futuro se implementó como una estrategia del Gobierno de México para garantizar el derecho al trabajo en los jóvenes, a los cuales en ocasiones suelen ser rechazados en puestos de trabajo por su falta de experiencia laboral.

Hasta noviembre de 2025, el Gobierno de México le ha invertido al programa aproximadamente 21 mil millones de pesos.