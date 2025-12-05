Mario Delgado impulsa ciencia universitaria mediante “Declaración de Cuernavaca”

Mario Delgado Carrillo y Rosaura Ruiz Gutiérrez firmaron acuerdo “Declaración de Cuernavaca” con universidades y centros de investigación e innovación.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, en compañía de Rosaura Ruiz Gutiérrez, responsable de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), llevaron a cabo la firma del acuerdo denominado “Declaración de Cuernavaca”, con Instituciones de Educación Superior, universidades y centros de investigación e innovación, a fin de impulsar las innovaciones que se han dado en el país y relacionarlas con el desarrollo de nuestra nación.

En el marco de la firma, el secretario de Educación Pública hizo hincapié en que el acuerdo suscrito también por 174 rectoras, rectores, directoras y directores de centros tecnológicos, en el marco del Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior, va encaminada a visibilizar la gran innovación que ocurre en las instituciones de educación superior y en los centros de investigación e innovación, así como fijar con ellos una cooperación a nivel estratégico.

Delgado subrayó que el impulso a la ciencia no es solo un tema en materia presupuestaria, sino que se trata también de buscar que las innovaciones que se producen en el país devengan desarrollos tecnológicos que repercutan en el día a día y contribuyan a solventar los problemas nacionales.

“Ahí es donde esta alineación estratégica y este trabajo conjunto entre todas y todos —coordinados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía— van a facilitar el objetivo de convertirnos, como lo plantea la presidenta de México, en una potencia de innovación y tecnología”, expresó.

Asimismo, Ruiz Gutiérrez afirmó que “tenemos una gran responsabilidad de lograr que la ciencia y la tecnología estén directamente involucradas con las decisiones públicas para la resolución de los problemas que nos aquejan como país”.

A la par, exhortó a los más de 120 rectores presentes a extender sus actividades académicas allende las aulas y llevar la ciencia y las humanidades a todos los rincones del país, en particular a las zonas que han sido históricamente marginadas.

“La idea es que lleguemos a todos los rincones del país, haciendo talleres, pláticas, ferias de la ciencia. Un ejemplo de ello es el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, en el que participamos con actividades de divulgación científica para contribuir a resolver la problemática del estado”, puntualizó.

La “Declaración de Cuernavaca”, firmada también en el marco de la InnovaFEST LATAM 2025, realizado en el Centro de Convenciones de Morelos, propone cuatro ejes estratégicos:

1. Formación especializada en áreas prioritarias, con programas pertinentes, interdisciplinarios, inclusivos y con sentido territorial.

2. Investigación científica, humanista y tecnológica orientada al desarrollo nacional.

3. Colaboración interinstitucional y trabajo en red, para compartir infraestructura, experiencias, capacidades y agendas tanto a nivel nacional como internacional, especialmente con América Latina y el Caribe.

4. Divulgación de la cultura científica, para que el conocimiento circule, se apropie socialmente y despierte vocaciones desde edades tempranas.