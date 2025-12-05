Moderna, accesible y humana, la justicia administrativa planteada por el mahgistrado Vals Esponda

El Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Guillermo Vals Esponda, presentó su Tercer Informe de Actividades, destacando la modernización en la administración de justicia bajo su responsabilidad.

El magistrado remarcó diversos avances logrados durante su gestión y reafirmó su compromiso de consolidar una justicia administrativa más moderna, accesible y humana.

Destacó la presencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, en representación del Poder Ejecutivo federal.

Vals Esponda resaltó la transformación digital y modernización en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Vals

Durante este trienio, reslató, el Tribunal avanzó en una modernización tecnológica histórica:

• Migración del SICSEJ a una versión web.

• Creación del Sistema de Información Estadística basado en Big Data.

• Puesta en marcha del Módulo de Interconexión con el Poder Judicial de la Federación.

• Desarrollo de asistentes virtuales, entre ellos iustitIA Precedentes, para análisis automatizado de casos.

Igualmente señaló que se consolidaron procesos innovadores con la política de “Cero papel”, digitalizando 93 trámites y reduciendo el uso de papel en 45%. Además, se reorganizó la intranet institucional y se fortaleció la gestión documental, logrando la baja de más de 480 mil expedientes y la donación de más de mil toneladas de papel a la CONALITEG.

Capital humano fortalecido

Vals comentó que más de 1,200 servidoras y servidores públicos cursaron posgrados del TFJA; se ofrecieron más de 44 mil capacitaciones y se impulsó la profesionalización directiva y la formación continua en derechos humanos, igualdad de género y transparencia.

Cultura institucional, inclusión y comunicación

Se consolidó una cultura laboral solidaria y resiliente, reforzada tras contingencias como el huracán Otis. Se fortalecieron las políticas de igualdad, la instalación de áreas de lactancia, baños neutros y acciones de sensibilización con perspectiva de género.

En comunicación social, el Tribunal modernizó su portal web, homologó su identidad gráfica, aumentó su presencia digital y fortaleció la difusión de sesiones y criterios.

Justicia accesible y mayor efectividad jurisdiccional

Las Salas Regionales concluyeron más de 459 mil asuntos y ampliaron el Juicio en Línea 2.0 en todo el país, mientras que la Sala Superior emitió más de 8,000 sentencias en el trienio, con un índice de 95% de confirmación por parte del Poder Judicial.

El monto económico controvertido alcanzó 1.3 billones de pesos, reflejo del impacto nacional del trabajo del Tribunal.

Mecanismos Alternativos y visión de futuro

El logro institucional más significativo fue la creación del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, primer modelo nacional de justicia administrativa con enfoque restaurativo. Su director fue electo Presidente del Consejo Nacional, consolidando el liderazgo del TFJA en este ámbito.

Vals Esponda agradeció el esfuerzo colectivo de todos quienes participan en el Tribunal y subrayó que “ha demostrado que modernizarse no significa perder su esencia, sino fortalecerla”. Reiteró que la institución seguirá trabajando “para que la justicia administrativa sea cada día más clara, más rápida y más humana”.