Terminan los bloqueos fronterizos inciados por productores agrícolas

Durante la mañana de este viernes, los productores agrícolas apostados en cruces internacionales de Chihuahua comenzaron a levantar los bloqueos que habían mantenido como forma de manifestación en incoformidad con la Ley de Aguas.

Durante la conferencia mañanera, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que durante el día se realizaría el levantamiento de los últimos bloqueos, luego del acuerdo al que llegaron la noche de ayer con un grupo de productores, quienes pactaron retirar los mismos.

“Anoche tuvimos reunión en la Secretaría de Gobernación con precisamente los últimos manifestantes de Chihuahua y firmaron una minuta, un acuerdo de que se levantarían anoche mismo“, confirmó la secretaria.

Esta mañana, fue liberada la Aduana de Puerto Palomas, y están moviendo vehículos en Córdoba-Américas, Geronimo-Santa Teresa y Guadalupe-Tornillo.

Se espera sea liberado el Puente Internacional Zaragoza para cerrar su jornada de acciones.