Clima sábado 6 de diciembre: calor de hasta 40°C en 11 estados de México

Resulta y resalta que, aunque el invierno está a nada de empezar, el clima no corresponde a los abrigos y chamarras que ya tienes listos en tu closet.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios estados del sur, occidente y sureste mexicano tendrán temperaturas al borde de hasta 40°C durante este fin de semana.

¿Por qué hace calor en invierno 2025?

Este contraste climático viene por la combinación de un frente frío estacionario en el norte y noreste del país, el cual baja las temperaturas en unas zonas, mientras que en el sur y sureste predominan masas de aire seco y fuerte radiación solar.

¿En qué estados hará calor este fin de semana?

Aquí va el pronóstico del SMN para el finde:

Sábado 6 de diciembre

Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán podrían sufrir 35-40°C

Domingo 7 de diciembre

Se extiende la alerta: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar hasta 40°C

Además, en 17 estados más, el termómetro rondará los 35 °C.

Toma precauciones ante altas temperaturas

Mantente hidratado

Evita andar bajo el sol en horas de máxima radiación; es decir, de las 11 am a las 2 pm, especialmente en zonas costeras o con humedad alta

Invariablemente usa bloqueador solar

Mantente al pendiente de cualquier anuncio por parte de las autoridades, los cambios bruscos de temperatura son impredecibles

¿Es “normal” que haga calor en diciembre?

Aunque el invierno ya se siente, no es tan extraño vivir estos “altibajos térmicos”. Las olas de calor pueden aparecer fuera de temporada cuando se combinan sistemas de alta presión, masas de aire cálido y humedad, atrapando el calor cerca del suelo.