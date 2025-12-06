Darán impulso a la profesionalización de los servicios turísticos en el país de cara al Mundial

Durante el foro el Sistema Nacional de Competencias 2025, se dio a conocer que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y la Secretaría de Educación Pública formarán parte de la agenda de certificación en servicios turísticos sobre todo el hotelero y restaurantero de cara al año mundialista.

En el evento se congregaron instituciones públicas, academia, sectores productivos, organismos certificadores y especialistas comprometidos con impulsar el talento laboral del país.

La Coordinadora de Agenda Política de la Secretaría de Turismo Federal, Hannah de Lamadrid Téllez, felicitó a Guillermina Alvarado titular del CONOCER y reconoció la gran labor realizada hasta hoy promoviendo e instaurando el sistema nacional de competencias.

La directora general del Consejo afirmó que “el talento de México merece ser reconocido y acompañado en cada etapa”, destacando que el Sistema Nacional de Competencias debe responder con mayor pertinencia, amplitud y cercanía a las necesidades reales de quienes buscan mejorar su desarrollo profesional y acceder a mejores oportunidades laborales.

Subrayó además que el fortalecimiento de la certificación laboral contribuye a construir un país más equitativo, donde el conocimiento y la experiencia de las personas se conviertan en motores de bienestar y movilidad social.