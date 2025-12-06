Detienen en Quintana Roo al líder regional del CJNG

Detención de 'Danone'

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Quintana Roo, informó este sábado la detención de Emilio Alejandro ‘N’, alias ‘Danone’, identificado como el líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El implicado fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad, en colaboración con elementos de la Marina y de la Defensa durante un recorrido de vigilancia.

Este arresto fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación de campo entre las depedencias de seguridad quienes tenían información de que ‘Danone’ operaba en los municipios Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres donde lideraba operaciones para expandir el control del CJNG, por medio del grupo criminal denominado ‘Deltas: Operativa Jaguar’.

Se informó, que durante un operativo, los elemntos de seguridad identificaron a dos hombres que estaban a la altura de la cajuela de un vehículo estacionado y con la cajuela abierta “intercambiando varias bolsitas de plástico transparentes que en su interior contenían vegetal de color verde con las características similares a la droga comúnmente conocida como marihuana”.

Uno de los implicados logró darse a la fuga al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad mientras que el otro fue detenido.

Fueron decomisadas 64 bolsitas de plástico transparentes con vegetal de color verde con las características similares a la marihuana. Además, le aseguraron 23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos cristalinos similares al cristal y otras 19 bolsitas con polvo blanco con características similares a la cocaína.

También se le decomisó un arma de fuego tipo corta marca ‘Glock’, color negro, calibre 9 milímetros, un cargador color negro, 12 cartuchos 9 milímetros color dorado, el vehículo color gris de la marca Kia, modelo Soul, 300.000 pesos (16.506 dólares) en billetes de diferentes denominaciones y cuatro teléfonos celulares.