‘No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta’, dice Sheinbaum frente a miles en el Zócalo

Claudia Sheinbaum La presidenta de México destacó los logros de la 4T, al conmemorar 7 años del triunfo de su movimiento. (Cuartoscuro)

Al conmemorar los “siete años de la 4T”, el proyecto iniciado en 2018 por su partido, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró desde el Zócalo que México no permitirá injerencias extranjeras, además de que el pueblo jamás será vencido.

Un día después de reunirse con Donald Trump, la titular del Ejecutivo destacó ante miles de simpatizantes del oficialismo que el país no es una colonia ni protectorado de nadie, además de que no aceptará golpes de estado.

“No vencerán al pueblo de México ni a su presidenta”, aseveró la mandataria.

Desde muy temprano, simpatizantes de diversos estados del país comenzaron a llegar al Centro Histórico, algunos se apersonaron en autobuses, otros en contingentes a pie, muchos pasando por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo.

Al iniciar su discurso, Sheinbaum subrayó que la celebración de este sábado es para “defender los logros de la transformación”: democracia, libertades, soberanía, recursos naturales, y bienestar de la nación.

Reafirmó que el país “ya cambió” y lanzó una defensa tajante contra cualquier posibilidad de regresar al régimen de los privilegios.

La presidenta, asimismo, afirmó que se ha logrado disminuir los índices de violencia, además negó que Morena tenga vínculos con el crimen organizado.

“Una calumnia más: que ‘los gobiernos de la Transformación están vinculados con grupos delincuenciales’. ¡Falso! Fueron ellos los que iniciaron una supuesta guerra contra el narco y pusieron al frente a García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos", aseveró.

Según cifras que presentó, la asistencia fue cercana a 600 mil personas, provenientes de varios estados del país.

Festejo en la 4T CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2025.- Cientos de simpatizantes del partido Morena, avanzaron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino en la llamada Marcha del Tigre, esto por el festejo de los 7 años de la denominada Cuarta Transformación. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

México recaudó más de lo que Argentina pidió prestado

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el Gobierno mexicano obtuvo una recaudación adicional de aproximadamente 500 mil millones de pesos este año.

Ese monto, añadió, es comparable, o incluso superior, al monto que Argentina solicitó como préstamo a Estados Unidos.

“Lo que Argentina pidió prestado, México lo recaudó en un año”, destacó la titular del Ejecutivo.

Puntualizó que estos ingresos adicionales se lograron sin aumentar impuestos, solamente combatiendo la evasión y combatiendo la corrupción

“Sin aumentar impuestos, la recaudación aumentó este año en 501 mil millones de pesos, solamente combatiendo la evasión y combatiendo la corrupción. Para que tengan una idea: lo que recaudó México es lo que Argentina está pidiendo este año a los Estados Unidos, incluso más”, afirmó.

“Gracias a esta recaudación, hemos incrementado los Programas de Bienestar, que ya son derechos en la Constitución. Este año, 32 de 35 millones de familias reciben un apoyo de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar”.