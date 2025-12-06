Presentan en la FIL de Guadalajara, “México(s) en Estados Unidos”: un panorama fotográfico de la migración

Presentación del libro México(s) en los Estados Unidos. Estudios socio-estadísticos sobre las comunidades mexicanas en EE.UU, en la FIL Guadalajara 2025

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), se llevó a cabo la presentación del libro “México(s) en los Estados Unidos. Estudios socio-estadísticos sobre las comunidades mexicanas en EU”, obra cuya publicación estuvo a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Fondo de Cultura Económica (FCE) se basa en las tres fuentes de información que utilizaron.

Entre los aspectos que aborda la obra, se menciona que Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca y Puebla son los cinco principales estados de origen de los mexicanos que se desplazan hacia Estados Unidos en condición de migrantes y cuyos principales destinos son: California (casi 30 por ciento), Texas (21 por ciento), Illinois (ocho por ciento), Nueva York (3.6 por ciento) y Florida (3.5 por ciento).

Laura Vázquez Maggio, académica de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en migración, expresó que el libro surgió del interés de poseer una fotografía actual de la migración.

Asimismo, se comentó durante la presentación que se tomaron en cuenta tres distintas fuentes de información para nutrir este título: la primera es la estadística oficial de los Estados Unidos, a partir de la American Community Survey; la segunda las matrículas consulares de alta seguridad que emiten los consulados a mexicanos como documento de identidad; por último, se tomó como base las entrevistas a 52 cónsules en la Unión Americana que permitieron contrastar sus testimonios con los datos duros.

Francisco Reyes Vázquez, coautor del libro y doctor en estudios de población y director de Políticas de Movilidad Humana y Análisis de Datos en la SRE, aseveró que se trata de una necesidad estratégica y una responsabilidad urgente la problemática de nuestros connacionales en el país vecino.

De esta forma, destacó que la obra constituye un ejercicio de colaboración interinstitucional en aras de crear puentes entre la academia y el gobierno para analizar este fenómeno. “Esperamos que la información que aquí se presenta sea una brújula para la toma de decisiones y una herramienta para nuestra red consular en el exterior”, dijo.