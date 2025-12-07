Repositorio Nacional de Tecnología Pública, abrirá soluciones tecnológicas a todo el país

Repositorio de la ATDT La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, subraya que los gobiernos de todos los estados podrán conocer y acceder a las soluciones técnicas implementadas en iniciativas como: Llave MX, Denuncia Digital, Portal de Citas, Registro de Deudores Alimentarios y el Registro de Personas con Discapacidad, a través del Repositorio Nacional de Tecnología Pública

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) señaló que los códigos de soluciones tecnológicas creadas por los gobiernos de todo el país, están disponibles vía internet a través del Repositorio Nacional de Tecnología Pública.

Éste, reúne tecnologías ya probadas con lo que se busca reducir los costos o duplicación de proyectos, para impulsar la reutilización de tecnología aplicable a la administración federal, estatal y municipal.

Esta iniciativa comparte de forma abierta y gratuita el código de las soluciones tecnológicas creadas por los gobiernos de todo el país, a fin de que México avance hacia la soberanía tecnológica y permita generar ahorro de tiempo y costos a través de la implementación y desarrollo de estos proyectos tecnológicos que buscan acercar los derechos a las personas.

El repositorio, que forma parte del Centro Nacional de Tecnología Pública, alberga soluciones como LLave MX, para realizar diversos trámites y procesos de servicios públicos y programas sociales; denuncia digital que permite solicitar el inicio de una Carpeta de Investigación vía internet y el Portal de Citas, que facilita el acercamiento a diversas dependencias de gobierno para distintos trámites.

Algunas de las soluciones disponibles están: Plataforma de Datos Abiertos, con 3,159 bases de datos de 119 instituciones; el Sistema de Atención Ciudadana, canal abierto para establecer contacto con las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas del Gobierno de la República.

Además: el Registro de Deudores Alimentarios, que hace pública la información de quienes incumplen en sus obligaciones; así como el Registro de Personas con Discapacidad, el Registro de Animales de Compañía y el Registro de No Antecedentes Penales.

Aunado a lo anterior, se puede conocer el Digitalizador Público, el Sistema de Programas Sociales, el Portal de Nómina, el sitio de Contrataciones Públicas y el de Documentos Públicos.

En breve, se sumarán el Sistema de Abasto Complementario de Medicamentos (Nayarit), el Seguimiento a Enfermos Renales (Aguascalientes), la Plataforma “Academia” con cursos en línea y “Lengua de Señas Mexicanas” (Baja California); la Pasarela de pagos en línea (Michoacán), el Sistema Municipal de Recaudación SIMUN (Ensenada) y el Visor Urbano (Culiacán).

Las soluciones están en: www.repositorionacional.atdt.gob.mx donde al seleccionar cada una podrá conocerse una breve descripción, funcionamiento, utilidad, disponibilidad en web, app o ambas, así como su clasificación, última actualización y la opción de solicitar la integración a esta tecnología.

También se puede donar algún código que considere útil para la ciudadanía y el gobierno.

El Repositorio busca impulsar el talento técnico dentro del gobierno y junto con la Escuela Pública de Código, formar a funcionarias y funcionarios en el uso y creación de tecnología propia, a fin de no depender tecnológicamente de empresas privadas para proveer los servicios que permitan atender a la ciudadanía, lo cual busca reducir las desigualdades entre las capacidades tecnológicas de estados y municipios para posicionarlos al mismo nivel.