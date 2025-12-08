Espías rusos en México: así operan en el país, pese a advertencia de EU, según el NYT Según lo publicado por el New York Times, México tendría conocimiento de estos espías desde el gobierno de AMLO (Pixabay)

Durante el gobierno del anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, a México se le habría entregado una lista con nombres de espías rusos que operaban en el país como diplomáticos, la cual fue ignorada, así lo publicó el New York Times.

De acuerdo con el reportaje publicado por el medio estadounidense NYT, nueve asesores mexicanos y estadounidenses aseguran que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía conocimiento de las actividades encubiertas de Rusia en México.

Washington le habría enviado a México una lista con más de dos docenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos. Pese a esto, en 2023 México accedió bajo presión a permitir que funcionarios estadounidenses opinaran sobre los rusos que solicitan credenciales diplomáticas, y en consecuencia han rechazado algunas de ellas.

No obstante, el NYT menciona que el cambio de presidencia en el país no significó algún cambio ante lo expuesto por Estados Unidos, ya que los espías rusos, de los cuales ya se tenía conocimiento, continuaron en México.

“El gobierno mexicano sí ayudó, pero podrían haber hecho mucho más”, fue lo que expresó Juan González, director de asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden. “Les dimos nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada en Ciudad de México. Eran espías experimentados que habían estado en operaciones sofisticadas por toda Europa.”

¿Cómo operan los “espías rusos” en México?

Según diversos funcionarios que hablaron con el New York Times, los espías rusos utilizan principalmente el atractivo turístico que ofrece México a Estados Unidos para intensificar las actividades de espionaje.

De esta forma, Moscú transporta espías e informantes desde Estados Unidos a destinos costeros como Cancún, un lugar preferido para vacacionar entre los estadunidenses, logrando que no se levanten sospechas.

Sobre esto, la Embajada de Rusia en un correo electrónico le dijo a el NYT que las misiones diplomáticas rusas eran “frecuentemente blanco de acusaciones infundadas de espionaje”, mientras que entre Rusia y México han mantenido “una amplia gama de relaciones bilaterales”.

La importancia de México como base de espionaje

De acuerdo con funcionarios estadunidenses, desde la invasión de Rusia a Ucrania, se intensificaron los esfuerzos por utilizar a México como base para operaciones de espionaje.

“Si vas a manejar y reclutar espías, la proximidad es clave y eso es lo que ofrece México”, expresó a NYT Duyane Norman, jefe de operaciones de la CIA en América Latina hasta 2019. “Rusia puede actuar con mayor impunidad en México — no hay tantas miradas puestas en ellos como en EE. UU. o Canadá”.

Ante estas acusaciones, ninguno de los señalados por el NYT como la actual presidenta o los responsables de Morena, decidieron emitir algún comentario hacia los encargados de la investigación.

Mientras que este medio estadunidense señala la postura neutra que ha mantenido México a lo largo de los años hacia países como Rusia o Venezuela.

“México es la puerta de entrada a América Latina, y los rusos lo saben.” Mencionó en el reportaje Duyane Norman, exfuncionario de la CIA.