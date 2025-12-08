IMSS impulsa empleos en salud: más de 48 mil nuevos puestos en noviembre de 2025, señala Zoé Robledo

Zoé Robledo

Esta mañana, durante la Mañanera del Pueblo, el titular de Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció una noticia alentadora para el sector salud: en noviembre se crearon 48 mil 595 nuevos empleos formales, en un empujón que reafirma la reactivación laboral en un rubro clave para el bienestar colectivo.

En este sentido, el anuncio de Robledo representa un avance para este sector, ya que México sigue consolidando un crecimiento sostenido en empleo formal, parte de un contexto en el que el IMSS reporta récord histórico de afiliaciones.

De acuerdo con el director general del IMSS, el alza equivale a una tasa anual de crecimiento del empleo del 2.7%. Si se compara noviembre con el mismo mes del año anterior, el aumento alcanza 194 mil 130 puestos, una variación anual del 0.9%, lo que evidencia que la recuperación del sector es constante.

Este dinamismo laboral contribuye a fortalecer el sistema de salud pública en México, especialmente en contextos donde la demanda de servicios médicos sigue siendo alta.

De acuerdo con reportes del IMSS, durante los primeros diez meses del año México creó 550 mil 794 empleos formales, cifra que refleja un crecimiento de 2.5% en ese periodo.

Además, al cierre de octubre se reportaron 24.02 millones de empleos formales afiliados al IMSS, una cifra que incluye a trabajadoras y trabajadores bajo la reforma de plataformas digitales.

Esto muestra que el repunte de noviembre se inserta dentro de una tendencia general de recuperación laboral en México, aunque el sector salud —con sus particularidades— tiene un peso especial en bienestar social.