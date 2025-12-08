Sin dos días de descanso, reforma por 40 horas laborales “será traición a trabajadores”: MC

CDMX — Álvarez Máynez resaltó que desde hace una década su partido propuso una #JornadaLaboralDigna.

“Y ya un siglo sin avances para los trabajadores. Si no se agregan los 2 días de descanso a la semana por ley, será una traición más a la clase trabajadora”, escribió el líder emecista en su cuenta de X-

Criticó que en la iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum no haya argumentos de por qué no iniciar desde 2026 con la reducción de las horas laborales a la semana.

En ese sentido, la diputada de MC, Patricia Mercado, también destacó que sin agregar un segundo día de descanso por semana no se cumplen los objetivos de reducción de la jornada laboral a #40horas.

“Leyendo la iniciativa que envía el Ejecutivo al Congreso se confirma que propone mantener sólo un día de descanso obligatorio por semana Igual que hace un siglo. Esto significa que las personas trabajadoras no se ahorrarán el agotamiento de un día de traslados, que para muchas de ellas significan dos, tres o cuatro horas diarias”, expone Mercado Castro.

“La convivencia familiar no es igual en un día completo que en un rato extra entre semana, cuando las tareas domésticas y de cuidados se comen el tiempo. Visitar familiares en la mayoría de los casos tampoco es posible en una noche”, agregó.