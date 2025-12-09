Aeropuertos de todo el país recibirán inversión de 129 mil 139 millones de pesos

Inversión aeroportuaria

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que durante el presente sexenio, se planea una inversión de 129 mil 139 millones de pesos en infraestructura aeroportuaria.

Del total de esa cifra, solo en 2025 de destinaron 36 mil 503 millones de pesos para los 62 aeropuertos del país, dinero proveniente de la federación y de la iniciativa privada.

El ejercicio de estos recursos contempla la ampliación y modernización de la infraestructura de 10 aeropuertos: Puerto Escondido, Tepic, Monterrey (en la terminal), Guadalajara (nueva terminal), y Ciudad de México (reforzamiento y rehabilitación).

Además, se intervendrán las terminales aéreas de Puerto Vallarta (operación nueva terminal), Cancún (ampliación de Terminal 1), Tijuana (ampliación del edificio terminal), Mérida (ampliación de edificio terminal) y Chihuahua (remodelación de pistas).

Parte de esta modernización aeroportuaria que emprende el Gobierno de México, a través de la SICT, es para recibir a alrededor de 5.5 millones de turistas que visitarán el país por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre junio y julio del próximo año.