Atacan a balazos al subsecretario de Seguridad de Colima

Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Seguridad de Colima fue blanco de un ataque a balazos (Captura de video )

Investigación — Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad de Colima, resultó herido este martes tras ser atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su camioneta en el municipio de Colima capital cuando se dirigía a la dependencia, reportaron las autoridades.

Primeros informes refieren que el funcionario fue emboscado por sujetos armados quienes dispararon en repetidas ocasiones a la unidad en la que viajaba, por lo que al no contar con escoltas resultó herido de gravedad.

En el lugar de la agresión quedó una camioneta de color blanco con diversos impactos de bala en el parabrisas, por lo que la zona fue acordonada por las autoridades de seguridad.

Tras conocerse la información, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que ya se investiga lo ocurrido.

Por su parte, la Fiscalía General de Colima ya abrió una carpeta de investigación y recopila indicios y datos de prueba sobre el caso.

Medios locales señalaron que las detonaciones contra el funcionario se registraron sobre la avenida Ignacio Sandoval, cerca de un centro comercial.

