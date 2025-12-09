Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes recibirán su pago el jueves 11 de diciembre? (Programas del Bienestar )

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informó que esta semana se llevará a cabo la dispersión de pagos para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2025 que se encuentren vigentes y cuenten con su Tarjeta del Bienestar.

Este programa otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestrales a las familias que tengan un integrante cursando el nivel secundario, así como 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Aquí te decimos quiénes serán los beneficiarios que recibirán el pago de la beca este jueves 11 de diciembre, de acuerdo al calendario oficial de pagos en diciembre, el cual está organizado conforme a la primera letra del apellido paterno.





¿Quiénes recibirán el pago de la Beca Rita Cetina 2025, el jueves 11 de diciembre?

El bimestre correspondiente a los meses de noviembre-diciembre concluye con el último apoyo del año para estudiantes de secundaria que permanecen vigentes en la Beca Rita Cetina 2025.

Este ingreso será de gran apoyo para cubrir gastos durante la temporada decembrina, una época caracterizada por el incremento en los costos y celebraciones que exigen a las familias mexicanas contar con un ingreso más sólido.

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, esta semana será clave en la dispersión de la Beca Rita Cetina.

Siguiendo el calendario oficial, los beneficiarios que recibirán el depósito este jueves 11 de diciembre serán aquellos cuyo apellido paterno inicie con la letra M.





¿Cómo corroborar si recibiste el depósito de la beca este jueves?

Los beneficiarios podrán corroborar el depósito a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar, y el monto recibido dependerá del número de integrantes que se encuentren registrados como estudiantes activos en alguno de los grados del nivel secundaria.