El caso de corrupción más grande de Chihuahua: César Duarte detenido otra vez por presunto lavado de dinero

“La orden de aprehensión es muy concreta, es lavado de dinero o desvío de recursos”, señaló el Secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch.

La FGR sostiene que el exgobernador es responsable de operaciones con recursos ilícitos

La Fiscalía detalló que César Duarte es investigado por haber intervenido en un esquema de lavado de dinero, mediante el cual pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita, utilizando a su favor el Sistema Financiero Mexicano.

Con la llega de de Ernestina Godoy a la dependencia, a propuesta de la Presidenta Sheinbaum y avalada por el Senado, la FGR movilizó la captura de Duarte.

Su abogado afirma que la FGR actuó con información errónea

Juan Carlos Mendoza, el abogado de César Duarte, declaró que la detención del exgobernador de Chihuahua se realizó por los mismos delitos por los que ya era procesado en la entidad.

Mendoza explicó que la FGR no debería utilizarse para iniciar un nuevo proceso penal, sino únicamente para efectos de extradición. “Es para que sea extraditado en otro país, no para que sea juzgado por otro delito. Me parece que la señora Ernestina Godoy está siendo mal informada”.

Duarte intentó posicionarse como víctima de persecución política

Después de su arresto en 2020, y su paso en la prisión de Florida de casi dos años; Duarte enfrentaba hasta ahora, y en libertad, un único caso penal sin fecha de inicio, tras librarse de varios procesos administrativos y de una demanda civil.

El exgobernador inició una estrategia con el objetivo de pasar como un perseguido de la justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pidió darle registro oficial de víctima. Ahora las cosas han cambiado.