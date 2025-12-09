Frena Senado iniciativa de “Jueces sin rostro hasta el 2026; “hay diferentes opiniones”: Adán Augusto

Adán Augusto La iniciativa se seguirá discutiendo y se definirá su aprobación hasta febrero de 2026, cuando arranque el siguiente periodo ordinario del Senado. (Mario Jasso)

El Senado “frenó ” de último momento la iniciativa para establecer la figura de los “jueces sin rostro”, que se preveía aprobar este periodo de sesiones para ponerla en práctica en el 2026, pues explicó que se analizará más a detalle.

Se preveía que esa iniciativa que envío la Presidenta Claudia Sheinbaum se procesara este martes o miércoles antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre pero de último momento se retiró de la orden del día.

“Vamos a tomar el tiempo para revisarlo. Hay diferentes opiniones, entonces se va a sesionar en los próximos días”, explicó, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 9 de diciembre de 2025. https://t.co/hTRJ7A4enF — Senado de México (@senadomexicano) December 9, 2025

De hecho consideró que esa iniciativa se discutirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero próximo.

La iniciativa de la presidenta a Sheinbaum propone una serie de nuevas disposiciones que ajustarían esta figura por la que establecerán pautas para preservar la seguridad e identidad de impartidores de justicia que enfrenten riesgos o amenazas a su vida o integridad en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Se plantea que esta figura de “jueces sin rostro”, no sea permanente, sino que se haga una valoración caso por caso; y que las medidas de protección sean autorizadas previa solicitud del Ministerio Público o la “autoridad judicial competente”.

En la iniciativa se plantea que la figura comience su aplicación en 2026 y que las medidas “de resguardo” se autoricen solo cuando los asuntos versen sobre los delitos establecidos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, como narcotráfico.

Se plantea que sean juzgadores anónimos temporalmente y por caso, según riesgos comprobados; no abordarían todo tipo de materias; y sería el nuevo Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial (OAJPJF), auxiliado por una nueva Unidad Especializada que comenzaría a operar en 2026, el que decida “resguardar” o no los datos de las personas juzgadoras.

Un estudio de México Evalúa titulado “Los ataques a la integridad del personal judicial en México”, señala que las personas juzgadoras han reportado amenazas de lesiones en 22%; amenazas de homicidio en 12%; amenazas de causar daño a sus familiares en 11 %; y extorsión en 11 %, entre otras.

En el mismo estudio, se advierte que los ataques verbales contra juzgadores, entre 2023 y 2024, en el 88% de los casos fueron emitidos por el expresidente López Obrador, en sus conferencias mañaneras.