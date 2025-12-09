La Profeco inicia mañana Operativo Basílica 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha anunciado que el día de mañana comenzará el Operativo Basílica 2025. El objetivo de dicha acción es vigilar que los proveedores y prestadores de servicios respeten los derechos de las y los peregrinos.

A partir del 10 de diciembre y hasta el 14 del mismo mes, las brigadas conformadas por personal de la Profeco, se encargara de recorrer sitios que vendan bienes, productos y servicios que tengan que ver con la celebración del 12 de diciembre.

Entre los negocios más populares en esta época se encuentran encuentran las florerías, las panaderías y los restaurantes,

Asimismo, el comportamiento comercial será revisado por Defensores de la Confianza, quienes se encargaran de colocar preciadores en puestos ambulantes y establecimientos fijos.

Para poder proporcionará orientación y apoyo a las y los consumidores que así lo necesiten, se instalarán cuatro Módulos de Atención al Peregrino. Y se encontraran en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en la Unidad de Servicios de Profeco “La Villa” (Av. Fray Juan de Zumárraga esq. Aquiles Serdán), frente al Metro La Villa (Calzada de Guadalupe y Ricarte) y en la salida ubicada en Calzada de los Misterios esq. Fray Juan de Zumárraga.