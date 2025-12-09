La SICT y representantes de la industria aeronáutica se reunieron para dar propuestas de mejora sobre el arrendamiento húmedo

Sector aeronáutico

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que sostuvo una reunión con representantes de la industria aeronáutica para solicitar diferentes propuestas de mejora regulatoria relacionadas con el arrendamiento húmedo contemplado en la Ley de Aviación Civil.

La Secretaría señaló que la seguridad y la mejora continua son rectoras de los espacios de diálogo que se abren a la industria aérea, siempre pensando en lo mejor para la conectividad aérea del país y lo mejor para los usuarios.

Al respecto de la reunión, se precisó que el gobierno mantiene su compromiso con el respeto a la libre expresión de ideas.

Por lo que la SICT reitera su disposición al diálogo constructivo con todos los actores de la aviación, para seguir avanzando hacia un sistema más seguro, eficiente y moderno.