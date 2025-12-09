Tlalnepantla recibe reconocimiento “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027″

Presidente municipal de Tlalnepantla El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz indico que el cumplimiento del programa federal “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 – 2027”, posiciona a dicha localidad en el primer lugar a nivel estatal y octavo a nivel nacional en esta materia

A través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), se entregó al municipio de Tlalnepantla el reconocimiento por haber obtenido el 91.3% de cumplimiento en el programa federal “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025 - 2027”.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz resaltó que dicho programa promueve buenas prácticas en áreas clave como: organización, hacienda, servicios públicos y desarrollo social. Asimismo, enfatizó que a través de esta herramienta se busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios mexicanos para mejorar su gestión administrativa y la calidad de vida de las y los habitantes.

Este galardón, sostuvo el presidente municipal de Tlalnepantla, posiciona a nuestra ciudad en primer lugar a nivel estatal y en el octavo, a nivel nacional en esta materia, sin embargo, continuarán poniendo énfasis en este programa que permite fortalecer las diferentes dependencias del ayuntamiento.

Pérez Cruz calificó este programa como una herramienta práctica para identificar puntos de mejora y promover buenas prácticas en áreas clave como organización, hacienda, servicios públicos y desarrollo social.

En su oportunidad, el titular de la Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación (DIPPE), Francisco Mercado Álvarez afirmó que “con responsabilidad y orgullo coordinamos los trabajos de este programa, colaborando con las áreas de la Administración Pública Municipal para mejorar nuestras capacidades institucionales, identificando áreas de oportunidad y promoviendo buenas prácticas en el ámbito local”.

En el evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México estuvieron presentes el Coordinador General del INAFED, Armando Quintero Martínez; la Presidenta Municipal de Tizayuca, Hidalgo, Gretchen Alyne Atilano Moreno.

También asistieron José Aurelio Granados Alcántara, director del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública; Martín Mejía Zayas, coordinador de Desarrollo del Federalismo de INAFED; y José Manuel Sánchez, coordinador de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos Locales de INAFED.