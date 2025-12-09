Un año de trabajo territorial para la paz: Rosa Icela Rodríguez destaca avances en comunidades del país

Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó un balance del primer año de trabajo en el eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, una labor que —dijo— se ha sostenido de manera ininterrumpida en 15 estados y 77 municipios, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rodríguez destacó que en este periodo se han atendido a 3 millones 069 mil 448 personas y se han brindado más de 4 millones 689 mil 150 servicios, mediante recorridos casa por casa para conocer necesidades y propuestas de la población. Como parte de estas acciones, se han realizado 404 Ferias de Paz, resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para acercar programas y servicios a las comunidades.

Se han conformado 338 Comités de Paz, integrados por vecinas y vecinos que impulsan actividades permanentes para mejorar su entorno. En Celaya, Guanajuato, se presentó el Primer Informe de la Estrategia de Paz dirigido a estos comités, y el trabajo comunitario ha permitido la recuperación de 306 espacios públicos, incluidos parques, plazas, senderos y canchas deportivas. Tan solo en el Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó 945 actividades deportivas y recreativas con la asistencia de 75 mil 396 personas.

Además, en Tabasco y Baja California se llevaron a cabo distintos talleres y capacitaciones; mientras que, en coordinación con la Sedatu, se dio inicio a obras comunitarias en la Unidad Deportiva “Javier R. Bours”, en Cajeme, Sonora.

El programa IMSS-Bienestar fortaleció los servicios de salud en los municipios chiapanecos de Pantelhó y Tila, donde se otorgaron más de 56 mil atenciones médicas. También se realizaron jornadas de credencialización del INE en La Trinidad y Frontera Comalapa, y se integraron mil 808 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En Chenalhó, pequeños negocios fueron incorporados al programa Crédito Solidario, mientras que 34 familias desplazadas del Ejido Puebla recibieron nuevas viviendas. Asimismo, se inauguraron puntos de venta de “Leche para el Bienestar” en La Trinitaria y Frontera Comalapa.

La secretaria reconoció el trabajo de los equipos estatales y municipales que coordinan las Mesas de Paz, responsables de impulsar actividades deportivas, culturales y artísticas mediante las 6 mil 855 Jornadas de Paz, que han reunido a más de 2 millones 100 mil personas.

La Conade continúa con el programa “Ponte Pila”, con más de 19 mil actividades y 1 millón 600 mil participantes en 14 entidades, además de 79 competencias deportivas con 77 mil atletas. Más de 13 mil corredoras y corredores participaron en la “Carrera Ponte Pila”, y 8.6 millones en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.

En materia cultural, la Secretaría de Cultura organizó un concierto de Residente en Tijuana, con más de 53 mil asistentes, y la proyección del histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, que reunió a 10 mil personas en Ciudad Juárez.

Como parte de la prevención de adicciones y suicidios, se impartió el taller “Familias Fuertes: Amor y Límites”, avalado por la Organización Mundial de la Salud, para fortalecer lazos afectivos entre niñas, niños y adolescentes. El 21 de noviembre, se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica en Puebla y 217 Consejos Municipales que organizarán el trabajo comunitario en colonias y barrios.

En el marco de la campaña “Por la Paz y contra las Adicciones”, se realizaron 64 Ferias de Jóvenes Emprendedores, con la participación de 19 mil 104 personas. Como parte de la campaña internacional “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas”, se organizaron 96 caminatas en 89 municipios, con más de 26 mil asistentes. Además, la Secretaría de Mujeres llevó a cabo más de 100 jornadas para difundir las Cartillas de Derechos de las Mujeres, alcanzando a 16 mil 700 personas tan solo en la última semana; en total, ya se han distribuido más de 25 millones de cartillas.

Rodríguez también informó sobre el avance del Tianguis del Bienestar, que entrega gratuitamente artículos decomisados en aduanas. El programa ha beneficiado a más de 61 mil familias en 23 municipios y nueve localidades de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continúa la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual se han canjeado 8 mil 700 armas de fuego desde octubre de 2024, junto con mil 093 granadas, cargadores y cartuchos. La secretaria subrayó que este programa evita potenciales delitos y víctimas, además de incluir el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos.

Al concluir su informe, Rosa Icela Rodríguez reiteró las palabras de la presidenta Sheinbaum: “La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano.”