Aprueban diputados nuevos aranceles contra China por acaparamiento desleal del mercado mexicano

CDMX — La Cámara de Diputados aprobó imponer aranceles a países asiáticos, principalmente de China, y en America Latina a Brasil.

Con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones, entre éstas del PT -por afinidades ideológicas-, el pleno camaral votó en lo particular el dictamen a la iniciativa de reforma de ley impuestos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras al menos tres horas de discusión, que concluyó la madrugada de este miércoles, el pleno aceptó reservas con las que se cambiaron más de 300 fracciones arancelarias para ]Textiles. Metales. Plásticos/caucho. Óptica/instrumentos. Transporte. Calzado. Madera/papel. Maquinaria/electrónica. Piedra/vidrio. Químicos y Cuero. Todos ellos con impuestos al alza.

Las fracciones modificadas representan 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, equivalente a 8.3 % total de importado en 2024.

“Los incrementos arancelarios no tendrán impacto significativo en la inflación, porque esos bienes tienen una baja ponderación en el cálculo de la inflación”, expuso el panista Miguel Ángel Salim Alle, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, expuso el dictamen que fue presentado ya con cambios a la iniciativa presidencial.

“De las mil 463 fracciones, 391 se mantuvieron sin modificación. En más de dos terceras partes de estas fracciones, en 974 hicimos una reducción del 28 % en promedio respecto a la iniciativa. En 104 fracciones redujimos el arancel al 5 %, en armonía con el tratado otorgado de nuestros principales socios comerciales”, dijo.

El panista precisó que se eliminaron 115 fracciones y se incorporaron 115 nuevas para atender observaciones técnicas e inquietudes de la industria.

Dentro de las fracciones eliminadas se consideraron 13 que resultaron “muy sensibles para la industria del acero, el aluminio y la siderúrgica. Mientras que las demás quedaron sin modificaciones.

En una revisión de 476 fracciones, notamos que en 321 hay proveedores ubicados en países con tratados de libre comercio con México, reduciendo la posible afectación para los sectores productivos. Asimismo, para una mejor valoración de los efectos de las medidas arancelarias, el dictamen integra el análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas.

Agregó que existe capacidad productiva interna para sustituir partes de importaciones. Se concluye que la propuesta favorecería el incremento productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales y la modernización del país.

El presidente de la comisión aseguró que este dictamen vela por las empresas mexicanas, por los emprendedores, a los micro y pequeños empresarios, que son la fuerza que mueve a este país. Ellos son quienes todos los días apuestan por México. Y por eso, desde el Poder Legislativo hicimos lo que nos corresponde: revisar, preguntar, debatir, corregir y construir.

“Se trata de un dictamen que contribuye al fortalecimiento de la industria nacional, porque se preservan las condiciones equitativas de competencia y porque se promueve una integración productiva, combatible con los compromisos internacionales de México”.

Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena, subió a tribuna y planteó tres reservas, tres reservas, son ocho fracciones arancelarias nuevas que sustituyen a un número igual.

“Estas ocho fracciones arancelarias me las planteó la industria textil y les dije que lo iba a plantear para solicitarles a ustedes su voto en favor. Están en el ‘Diario de Debates’ para no cansarlos; pero, también hay otra de técnica legislativa y otra más, una columna que debe aparecer para la certeza jurídica de lo que estamos aprobando”.

Y en el cuarto transitorio: Con relación a los aranceles, motivo de esta reforma y con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México, en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratado de libre comercio en vigor, explicó.