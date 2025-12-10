Caen 2 con armas en huertas de aguacate y limón en Michoacán

Detenido Recorridos en huertas de limón y aguacate. . (SSPC)

Autoridades detuvieron a dos personas con 120 cartuchos durante recorridos a pie y patrullajes de vigilancia en huertas de aguacate y limón de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Zitácuaro.

La presencia policial se debe a la estrategia implementada en el “Plan Michoacán”, con la finalidad de que los productores se sientan más seguros.

Del 10 de noviembre al nueve de diciembre han sido detenidas 180 personas, se han asegurado 76 armas de fuego, siete mil 620 cartuchos, 384 cargadores, 160 vehículos, 120 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo.

Además, se han decomisado 30 kilos de marihuana, 762 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 30 tomas clandestinas fueron inhabilitadas.