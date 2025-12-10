Diputados de Morena dicen que México está listo para recibir a migrantes por fiestas navideñas

CDMX — De cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Cámara de Diputados se organizó el Foro Legislativo para la Agenda del Retorno Migrante, en el que participó el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), legisladores de Morena aseguraron que el gobierno federal está listo para recibir a los migrantes con dignidad y con derechos.

En presencia del embajador de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar, los morenistas Maribel Solache, diputada migrante; Alejandro Pérez Cuéllar, presidente de la Comisión de Asuntos de Frontera Norte; Maiella Gómez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y el diputado Eduardo Castillo, coincidieron en que el país escribe un capítulo muy diferente en el trato a sus migrantes.

“Con el programa México te abraza se garantiza2 que los connacionales repatriados reciban atención inmediata; salud, orientación y vínculos con oportunidades laborales y acompañamiento social y una oportunidad para poder reiniciar una vida nueva”, expresó Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena.

El legislador hizo énfasis en que se va “haciendo evidente que la migración mexicana ya no sólo es de ida, ahora también es de ida y de vuelta. Y en ese movimiento circular, México encontró una verdad profunda, que nuestros migrantes ya no regresan con las manos vacías, sino que regresan con herramientas para transformar al país”, estimó, y resaltó que hay un cambio de paradigma bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que junto con el titular del INM, ha logrado que este país haya dado pasos decisivos en programas como

“México dejó de ser un país que expulsa sino un país que hoy acompaña este cambio es crucial ante un retorno que seguirá creciendo en los próximos años, y por eso los diputados tenemos que hacer algo más de convertir estos programas en una política de Estado, sostenida y cada vez haciendo mejores leyes para nuestros hermanos migrantes porque la verdad es clara, y el Congreso de la Unión, tiene que dar pasos firmes”, añadió.