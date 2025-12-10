En los últimos 7 años, el IMSS logró revertir el rezago en infraestructura y de personal   

Zoé Robledo, director general del IMSS En el marco de la 116 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el director general del instituto, Zoé Robledo sostuvo que en los últimos 7 años, el IMSS ha logrado revertir el rezago en infraestructura y de personal

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo aseveró que en los últimos siete años el instituto a su cargo, ha comenzado a revertir el rezago en materia de infraestructura hospitalaria y de personal en la institución que se venía arrastrando desde el periodo neoliberal.

Durante su intervención, en el marco de la 116 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), e inauguración del Hospital General Regional (HGR) No. 36, “Carmen Serdán Alatriste” en el estado de Puebla, evento al que asistió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Robledo Aburto, puntualizó que en los primeros 40 años de vida del instituto, el número de camas fue de 29,433, y en los siguientes 36 años “se restringió su crecimiento, sobre la base de preservar la salud financiera de la institución, por encima de la salud de la derechohabiente...

“Frente al crecimiento de la población derechohabiente, -añadió-, en seis sexenios, sólo 4,139 camas, (con lo que), lo normal es empezar a saturar”.

Ante tal panorama, resaltó que a partir del 2018 –en la pasada administración-, se comenzó a revertir esa situación “pasamos de 33,752 camas en el 2018, a 39 mil en el 2025. Al día de hoy, ya se hizo más en 7 años que en seis sexenios”.

Ante la jefa del Ejecutivo Federal, Robledo Aburto sostuvo que en la pasada administración se construyeron 13 hospitales y modernizaron otras instalaciones, con lo que se logró ampliar en casi 5,000 camas de hospital, con lo cual se ampliaron casi 5,000 camas para la atención.

Al hacer un recuento puntual de todos los avances que se han registrado en el IMSS en lo que va de la presente administración y desde la pasada, como parte de su informe de labores, Zoé Robledo, destacó el crecimiento del empleo formal, la construcción y puesta en operación de 13 nuevos hospitales entre 2019 y 2024, así como de otros cuatro en lo que va de la presidencia de Sheinbaum Pardo, de un total de 16 nosocomios que se tienen proyectados hacia el 2030.

Ello, señaló, debido a que el IMSS atiende cada vez a un mayor número de personas, tal como lo reflejan los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto del INEGI, el cual destaca que la carencia por acceso a la seguridad social, “uno de los seis indicadores de pobreza, hoy se encuentra en su nivel más bajo, al pasar de 53.5% en 2018, a 48.2% en 2025, gracias al crecimiento del empleo formal”.

“El plan hacia el 2030, contempla 16 hospitales más, para alcanzar 45,284 camas, expansión que representa más del doble de lo que se construyó en seis sexenios anteriores, lo cual permitirá consolidar la transformación del sistema nacional de salud. “Crecer para atender mejor. Y todo esto sin endeudarnos”.

Robledo Aburto también destacó el crecimiento en personal de salud, capacidad hospitalaria, tecnología y políticas de buen trato, en beneficio de la población derechohabiente, son 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores más, que junto con sus familias y con el resto de las modalidades de aseguramiento dan un total de 78 millones de mexicanas y mexicanos con seguridad social; hoy se atiende a casi 10 millones de personas más que en 2018.

Mención especial hizo del crecimiento de la plantilla laboral en el instituto, que en el 2018 contaba con 441 mil trabadores y hoy suman más de 523 mil “y el 91% de ese crecimiento es en atención médica exclusivamente”, aunado al hecho de que en acuerdo con el sindicato de trabajadores, cada año se han logrado incrementos salariales históricos”, recordó, aunado al hecho de que este año, ingresaron a estudiar 9,813 médicos, egresaron 7,293 especialistas y se contrató al 85% de ellos, y en marzo de 2026 egresarán 7,428 especialistas e ingresarán 10 mil.