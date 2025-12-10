Ferias del Bienestar suman más de 74 mil atenciones en Michoacán

Las Ferias del Bienestar del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), han brindado 74 mil 236 atenciones a la población a través de servicios, programas y trámites gratuitos en distintas regiones del estado.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que antes de concluir diciembre se habrán realizado 13 ferias, una en cada región de Michoacán.

Hasta el momento, estas jornadas ya se llevaron a cabo en Zacapu, Morelia, Apatzingán, Huetamo, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, mientras que continúan desarrollándose en Uruapan —específicamente en la tenencia indígena p’urhépecha de Capacuaro— y en Puruándiro.

Rodríguez destacó que estas ferias permiten ofrecer a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y mayores una amplia gama de servicios como impresión y corrección de actas, inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, servicios de salud, mastografías, asesorías jurídicas, además de actividades culturales y deportivas.

La estrategia es implementada por 53 dependencias del Gobierno de México, en coordinación con el gobierno estatal y autoridades municipales.

Complementos de la estrategia

La secretaria informó que, de manera paralela, se han llevado a cabo jornadas del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual la ciudadanía puede canjear armas de fuego por dinero en efectivo de forma anónima.

Asimismo, en algunas regiones se instaló el Tianguis del Bienestar, que entrega gratuitamente a las familias michoacanas artículos nuevos decomisados en aduanas, como utensilios domésticos, ropa y tela.

“La respuesta de la población ha sido extraordinaria”

Rodríguez afirmó que las y los habitantes han recibido con entusiasmo las ferias y las acciones complementarias, y reiteró que el trabajo continuará conforme al calendario establecido.

“Como lo instruyó la Presidenta, seguiremos trabajando para ustedes”, dijo.

Con la meta de concluir las 13 ferias programadas para este año, las autoridades destacaron que estas acciones consolidan una presencia territorial que pone al centro el bienestar y el acceso a derechos de la población michoacana.