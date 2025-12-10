Iniciativa PreP, promueven prevención y detección de VIH, cerca del trabajo 

Tratamiento contra el VIH Suma de esfuerzos IMSS, Clínica Condesa y organización DVVIMSS, acercan pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B o C, para quienes tienen problemas de hacerlo, por los horario en sus trabajos (Internet)

Para quienes durante los horarios laborales no pueden acudir a su clínica para realizarse una prueba rápida de VIH, ahora cuentan con la facilidad, a través de la estrategia “PrEP cerca de tu trabajo”.

Lo anterior, gracias a una suma de esfuerzos del IMSS, la Clínica Especializada Condesa y DVVIMSS, a fin de facilitar el acceso a profilaxis preexposición (PrEP), para quienes durante horarios laborales no pueden acudir a su clínica territorial correspondiente, señaló Luis Adrián Quiroz, coordinador general de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS).

De esta manera, se podrá tener acceso a pruebas rápidas de VIH, hepatitis tipos B, C, así como al respectivo tratamiento preventivo bajo supervisión de médicos especialistas.

Adrián Quiroz, indicó que esta iniciativa opera en un punto céntrico de la Ciudad de México, donde las personas podrán obtener PrEP en una hora y sin previa cita, independientemente de la región a la que esté adscrita su derechohabiencia”, a fin de que personas trabajadoras aprovechen su hora de comida o de traslado para acudir y obtener --con alta calidad de atención y confidencialidad--, las pruebas rápidas mencionadas.

Se eligió un punto céntrico de la Ciudad de México, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 26 del IMSS, por tratarse de una zona con alta densidad de personas así como la diversidad de centros laborales: restaurantes, oficinas, tiendas y consultorios, entre otros, en las inmediaciones de las estaciones del Metro y Metrobús Chilpancingo.

Las personas que vivan, transiten o laboren en las inmediaciones, podrán acceder a la PrEP de manera regular, sin importar el lugar de adscripción, solo es necesario contar con su carnet vigente.

Este esfuerzo tiene como antecedente un modelo desarrollado por DVVIMSS en alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llamado “Clínica de Atención Preventiva del Viajero” para facilitar el acceso a PrEP para estudiantes de manera más cercana.

“En la primera etapa, en Ciudad Universitaria, en su segunda etapa en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) en toda la Zona Metropolitana; en la tercera etapa en las Escuelas de Estudios Superiores (Michoacán y Mérida), y en una cuarta etapa en las preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH)”, indicó.