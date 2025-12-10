Llama Venezuela a hacer frente a Trump en bloque con México y Colombia

Delcy Rodríguez

En el marco del asedio que el gobierno trumpista de Estados Unidos mantiene sobre Venezuela en el mar y en el aire, la vicepresidenta ejecutiva de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, convocó a México, Brasil y Colombia a hacer frente a la política injerencista estadunidense como bloque. En medio del despliegue aeronaval ordenado por Donald Trump y el Departamento de Guerra de EU, Rodríguez llamó “a los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe a unirse en uno solo”.

La número dos en el gobierno de Nicolás Maduro adujo que la estrategia de seguridad nacional adoptada por los estadunidenses no va en contra solo de Venezuela, sino que se extenderá a toda región y, ulteriormente, a todo el continente.

Durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, transmitida por el canal estatal, la funcionaria aprovechó para señalar que el regreso de Trump a los axiomas de la Doctrina Monroe, de 1823, debe ser respondida por América mediante la creación de una “una sola nación” y de un “ejército multinacional” capaz de hacer de contrapeso a la política exterior conjurada en la Casa Blanca.

A Colombia, la también ministra de Hidrocarburos, dijo que Venezuela está lista para la unión de “nuestros pueblos”, a Lula, presidente brasileño, y a Claudia Sheinbaum, presidente de México, Rodríguez les conminó a unirse o “sucumbir”. Venezuela, afirmó, no está dispuesta a negociar ni a ceder frente al pretendido “control hegemónico” del gobierno de Estados Unidos.

La ministra y vicepresidenta acusó a Donald Trump de querer cernirse sobre los recursos naturales y las riquezas de todo el “hemisferio de Bolívar” con miras a cooptarlas para su propio beneficio, un proceso del que Venezuela hace de preámbulo.

Desde Venezuela, Delcy Rodríguez, sentenció que intervenir en los destinos de su país será “el peor fracaso” de los estadunidenses, los expansionistas y los imperialistas.

“Hermanos, hermanas de nuestra América Latina y el Caribe: o nos unimos o sucumbimos. Nosotros, desde Venezuela no estamos dispuestos a negociar, a entregar ni a sucumbir”, señaló.