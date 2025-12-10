Mario Delgado: más de 7 millones de estudiantes, valorados en su estado de salud

Revisión de la salud de niñas y niños en el país El secretario de Educación, Mario Delgado destacó que a través de la estrategia "Vive saludable, vive feliz", han sido evaluados 7 millones de estudiantes de edudación básica, de una meta de 11.2 millones de niñas y niños de todo el país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo sostuvo que 7 millones 653,564 niñas y niños de Educación Básica han sido valorados en su estado de salud, de una meta de 11.2 millones de estudiantes en el ciclo escolar 2025-2026.

Lo anterior, gracias a la implementación de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual se puso en marcha en marzo pasado.

El levantamiento de datos comprende, del 12 de marzo, al 5 de diciembre pasados, en 60,008 escuelas visitadas por 8,118 brigadistas del IMSS, IMSS-Bienestar, Secretaría de Salud, de los sistemas DIF nacional, estatales y secretarías de Educación locales.

“Ahora necesitamos el apoyo de las familias para lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia”, por lo que pidió se atiendan las recomendaciones de la hoja de resultados y lleven a sus hijos a las citas médicas que sean necesarias, para mejorar la salud de las y los niños.

El informe de resultados se entrega a las familias vía correo electrónico, por mensaje SMS, y también puede descargarse de la plataforma resultados.vidasaludable.sep.gob.mx

Explicó que la hoja de resultados incluye datos como la fecha cuando se hizo el levantamiento, nombre completo con la CURP, edad de la o el estudiante, nombre de la escuela, el grado escolar, y se debe verificar que los datos sean correctos.

Delgado Carrillo enfatizó en esta última semana de clases, antes de que inicien las vacaciones de invierno, concluirá la valoración estudiantes de los estados de: Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos.

Con un avance mayor al 80%, están los estados de: Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Ciudad de México, Querétaro y Estado de México.

Asismimo, en 13 estados registran avances de entre 60 y 79% en: Tabasco, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Durango, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Campeche y Colima, en tanto que, con un porcentaje menor al 60%, se sigue trabajando en: Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, no obstante, enfatizó “todas las escuelas serán visitadas, como nos lo propusimos, en este ciclo escolar 2025–2026”.